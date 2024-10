Sabesp deve receber R$ 455 milhões da cidade de São Paulo em acordo envolvendo precatórios

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou ao mercado nesta segunda-feira, 21, que deve receber R$ 455 milhões da cidade de São Paulo após a Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria Geral do Município aprovar parte das propostas de acordos da Sabesp para liquidação de créditos de precatórios.

Os valores atualizados dos precatórios envolvidos no acordo totalizam R$ 701 milhões segundo a Sabesp. O montante, no entanto, irá passar por um percentual de deságio previsto em edital, em cálculos que serão realizados pela Diretoria de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo (DEPRE TJSP).

Considerando os parâmetros previstos, a Sabesp estima o pagamento do valor de R$ 455 milhões em um prazo aproximado de quatro meses.

“Reitera-se que essa estimativa de valor poderá sofrer variação em razão dos cálculos do DEPRE TJSP”, informa a companhia.

A Sabesp reforça que manterá o mercado informado sobre a deliberação das outras propostas de acordo para liquidação dos créditos de precatórios restantes.