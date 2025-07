Roberto Campos Neto assume cargo de vice-chairman do Nubank

O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chega oficialmente como vice-chairman do Nubank. Ele será membro não independente do Conselho de Administração da Nu Holdings.

Campos Neto vai se reportar diretamente ao fundador do banco, David Vélez, auxiliando no programa de expansão internacional do Nubank e no relacionamento com reguladores financeiros globais.

“O ex-presidente do BC vai representar a Nu Holdings em fóruns e conselhos internacionais, além de elevar a análise econômica e de risco para as operações do Nu no Brasil e na América Latina, contribuindo para desenhar a estratégia de negócios de longo prazo do Nu”, diz comunicado.

Em abril, o Nubank recebeu sua aprovação para licença bancária no México. Na época, Vélez chegou a falar sobre seu interesse na Argentina.

E a chegada de Campos Neto acontece enquanto a concorrência também visa a região. O Mercado Livre ambiciona liderar na América Latina com o Mercado Pago.

“Nosso maior objetivo é ser o número 1 da região”, disse Pethra Ferraz, VP de Marketing do Mercado Pago em entrevista à EXAME em junho. Nos planos ambiciosos, as iniciativas no Brasil e no México ganharam ainda mais relevância na estratégia do Mercado Pago.

Atualmente, o Nubank está presente no Brasil, México e Colômbia, mercados onde identifica grande potencial de crescimento.

Vélez destacou que 2025, no entanto, será um ano decisivo para a internacionalização do Nubank, com os primeiros passos significativos para além da América Latina. Com isso, há o desejo em tornar a fintech uma empresa multinacional e multirregional. Até o final de 2025, a empresa pretende divulgar uma estratégia mais clara sobre sua expansão global.

Quem é Campos Neto

Roberto Campos Neto atuou como presidente do Banco Central do Brasil de 2019 até o final de 2024.

Em seu mandato, supervisionou o lançamento e desenvolvimento do método de pagamento instantâneo Pix, avançou a agenda do Open Finance (integração dos sistemas financeiros) e promoveu o Drex, o real digital (R$) utilizando tecnologia blockchain.

Antes do Banco Central, Campos Neto ocupou cargos de liderança no setor financeiro por mais de duas décadas, em empresas como Santander, Claritas Investments e Bozano Simonsen.

Campos Neto possui bacharelado e mestrado em Economia pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA).