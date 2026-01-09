Rio Tinto retoma conversas para comprar a Glencore em negócio trilionário

A freight train carrying iron ore travels along a track near a Rio Tinto Group rail yard in Karratha, Western Australia, Australia, on Wednesday, June 22, 2022. Iron ore is on course to end the week lower, with the increase in Chinese steel plants being idled and swelling inventories seen as signs of stagnant demand. Photographer: Carla Gottgens/Bloomberg via Getty Images (Carla Gottgens/Bloomberg via/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09h12.
Última atualização em 9 de janeiro de 2026 às 09h39.
A mineradora anglo-australiana Rio Tinto confirmou que está em negociações iniciais para comprar a Glencore, em um movimento que pode resultar na maior empresa de mineração do mundo em valor de mercado. Juntas, as companhias somariam cerca de US$ 207 bilhões (cerca de R$ 1,4 trilhão na cotação atual).
As conversas marcam a segunda rodada de tratativas em pouco mais de um ano. A Glencore havia procurado a Rio Tinto no fim de 2024, mas o acordo não avançou à época. Desta vez, as empresas dizem que ainda há incerteza sobre os termos e sobre a conclusão de qualquer operação.
Segundo comunicado divulgado na quinta-feira, 8, a expectativa é que a transação envolva a compra, por meio de troca de ações, de “parte ou da totalidade” da Glencore pela Rio Tinto. Não há detalhes sobre quem comandaria a companhia combinada.
Analistas do banco Jefferies afirmaram que a estrutura de uma possível fusão ainda é pouco clara e deve ser complexa, mas veem espaço para criação relevante de valor para ambas as empresas caso o negócio avance.
De acordo com as regras de aquisições do Reino Unido, a Rio Tinto tem até 5 de fevereiro para apresentar uma oferta formal pela Glencore ou anunciar que não seguirá com a proposta. A retomada das conversas foi revelada inicialmente pelo jornal Financial Times.
A confirmação das negociações mexeu com o mercado nesta sexta-feira, 9. As ações da Glencore negociados em Londres chegaram a avançar quase 10%. Já as ações da Rio Tinto tiveram queda, com recuo de 6,3% na bolsa australiana e de 2,3% em Londres.
A possível operação ocorre em meio a uma corrida global das grandes mineradoras para ampliar exposição a metais como o cobre, impulsionados pela transição energética e pela demanda crescente de data centers ligados à inteligência artificial.
Mudanças recentes na liderança da Rio Tinto também influenciam o contexto das negociações. O novo CEO, Simon Trott, assumiu em agosto com o objetivo de tornar a companhia mais enxuta e aberta a grandes negócios, após a rejeição da abordagem da Glencore em 2024.