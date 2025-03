Resultado do setor público e Pesquisa Mensal de Comércio: o que move o mercado

Nesta sexta-feira, 14, às 8h30, o Banco Central divulga o resultado do setor público de janeiro, trazendo dados sobre as contas do governo. Logo depois, às 9h, o IBGE publica a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), que mede o desempenho do varejo no primeiro mês do ano.

Às 10h30, a Anfavea apresenta os números de produção e vendas de veículos em fevereiro, termômetro da atividade industrial no país. No final do dia, após o fechamento do mercado, a Even divulga seu balanço.

Nos Estados Unidos, investidores estarão de olho no índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, divulgado às 11h. Já às 15h, a Baker Hughes informa o número de poços e plataformas de petróleo em operação, um dado relevante para o setor de energia.

Por lá, o Congresso tem até o final do dia para aprovar uma lei provisória de financiamento para o governo Trump, evitando um shutdown que poderia travar a máquina pública.

No cenário geopolítico, Donald Trump continua buscando o aval de Vladimir Putin para um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, enquanto mantém uma postura agressiva no comércio internacional. O presidente dos EUA ameaçou aplicar uma alíquota de 200% sobre vinhos e champanhes da União Europeia, o que pode gerar novas retaliações.

Na América do Sul, a atenção se volta para a Argentina, onde o Indec divulga, às 16h, a inflação ao consumidor (CPI) de fevereiro.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, recuperando parte das perdas da véspera em Wall Street. O CSI 300, da China, liderou os ganhos, subindo 2,43% e alcançando o maior patamar em três meses. O desempenho foi impulsionado pelos setores de saúde e consumo. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 2,12%, puxado pela forte valorização da WuXi Biologics (+13,95%), além de altas expressivas de BYD (+6,04%) e Meituan (+5,71%).

No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,72%, enquanto o Topix avançou 0,65%. Em contrapartida, a Coreia do Sul teve um pregão misto: o Kospi recuou 0,28%, enquanto o Kosdaq subiu 1,59%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou com alta de 0,52%.

Na Europa, os mercados abriram em alta, acompanhando o movimento positivo na Ásia, enquanto investidores seguem atentos às tensões comerciais entre EUA e União Europeia. O índice Stoxx 600 subia 0,4% logo após a abertura, com ganhos no FTSE 100 de Londres (+0,3%), CAC 40 de Paris (+0,4%) e DAX de Frankfurt (+0,3%).

Nos Estados Unidos, os futuros das ações operam em alta nesta sexta-feira, após um pregão negativo na véspera. Os contratos atrelados ao S&P 500 subiam 0,8%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 avançavam 1%. Já o Dow Jones registrava ganhos de 0,5%.