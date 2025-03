Rafael Brito, deputado federal e presidente da FPME, é entrevistado da EXAME desta sexta

Os desafios da educação no Brasil e os principais projetos sobre o tema no Congresso serão discutidos na entrevista ao vivo com o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME), Rafael Brito, nesta sexta-feira, 14, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Formada em abril de 2019, a Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME), conhecida como Bancada da Educação, é composta por mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores. A missão do colegiado é defender uma educação pública de qualidade, com atuação relevante no Congresso Nacional.

A frente tem como focos para 2025 a valorização docente e a construção do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que define metas para a educação pública.

Brito tem 43 anos e é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Alagoas, com especialização em Marketing e Gestão Empresarial. Ele atuou como empresário no ramo de distribuição de alimentos e na indústria, até ingressar na carreira pública, quando assumiu a Secretaria do Trabalho de Alagoas.

Foi presidente da Desenvolve, a Agência de Fomento de Alagoas, e atuou na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo. Em 2021, assumiu o desafio de comandar a Secretaria da Educação até 2022, quando se exonerou para se candidatar ao cargo de deputado federal. Foi eleito deputado federal em 2022, com 58.134 votos (3,51%).

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter de Brasil e economia na EXAME, e Luciano Pádua, editor de macroeconomia da EXAME.