Calendário de balanços do 3º trimestre de 2022: confira as datas

A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2022 das empresas brasileiras terá início na próxima semana. Os resultados de gigantes do Ibovespa, como Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), Ambev (ABEV3) e Santander (SANB11) são esperados logo para os primeiros dias de divulgação.

O período deve marcar maior volatilidade na bolsa, com investidores reagindo aos números do timestre e revisando suas estimativas para os próximos resultados corporativos. Os últimos balanços da temporada estão previstos para a semana do dia 13 a 19, uma antes do início da Copa do Mundo do Catar.

Confira abaixo as datas de divulgação:

Acompanhe na EXAME Invest ao longo das próximas semanas os resultados das empresas do Ibovespa e das que mais atraem o interesse dos investidores pessoa física,