Quem é o brasileiro que pode mudar o rumo da compra da U.S. Steel

Em janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, bloqueou a aquisição da U.S. Steel pela japonesa Nippon Steel, citando razões de segurança nacional.

Enquanto as empresas recorrem da decisão, o CEO da Cleveland-Cliffs, o brasileiro Lourenço Gonçalves, declarou na segunda-feira, 13, que adquirir a U.S. Steel é uma questão de “quando”, e não de “se”. Gonçalves afirmou ter uma “solução totalmente americana” para salvar a U.S. Steel, mas não revelou detalhes sobre a nova oferta.

Em 2023, a Cleveland-Cliffs já havia feito uma proposta pela U.S. Steel, rejeitada pelo conselho da concorrente, que alegou estar avaliando “alternativas estratégicas” para o futuro da empresa.

Quem é Lourenço Gonçalves?

Lourenço Gonçalves, carioca, é conhecido por seu estilo direto e sua aversão a convenções corporativas. Ele mesmo afirma não ser como os "cookie-cutter CEOs" — expressão usada para executivos padronizados — e diz: “Se você gosta, ótimo. Se não gosta… ótimo!”.

Desde 2014, lidera a Cleveland-Cliffs, revertendo a crise financeira da empresa e posicionando-a como um dos principais players do setor nos EUA.

Com mais de 30 anos no setor metalúrgico, é engenheiro pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No Brasil, atuou na CSN antes de assumir cargos de destaque internacionais, como CEO da California Steel Industries e Metals USA Holdings, além de integrar o conselho da Ascometal SAS em Paris.

O que vai acontecer agora?

Apesar do interesse declarado de Gonçalves pela U.S. Steel, a empresa tem mostrado resistência à negociação, mesmo após suas ações subirem 10% com o anúncio da proposta.

Após o bloqueio da aquisição pela Nippon Steel, as companhias recorreram da decisão, e a ordem executiva foi suspensa até junho para análise judicial. Ambas afirmam que a transação seria o melhor caminho para o setor siderúrgico americano.

Enquanto isso, a Nippon e a U.S. Steel processaram a Cleveland-Cliffs, Gonçalves e David McCall, presidente do sindicato dos metalúrgicos dos EUA, acusando-os de conspirar para barrar a compra. Com o adiamento, o destino da U.S. Steel permanece incerto, assim como a possibilidade de um acordo com a Cleveland-Cliffs caso a transação com a Nippon seja cancelada.