Queda no lucro do Carrefour e dividendos de R$ 3 bi de Itaúsa: veja os assuntos que movem o mercado

Com a volta dos trabalhos do Congresso, os investidores acompanham as pautas que serão discutidas. Uma delas é a medida provisória que prevê a desoneração da folha de pagamento. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, irá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda hoje para discutir o assunto.

O ministro afirmou ontem que o ambiente está “muito mais favorável" para o Executivo "sentar e discutir" com o Congresso sobre o assunto ao longo do próximo mês, reforçando a expectativa de que, em breve, as negociações sobre a desoneração sejam finalizadas.

“O Ministério nunca se furtou a sentar à mesa com o Congresso para encontrar denominador comum. Eu penso que hoje o ambiente está muito mais favorável para a gente sentar e discutir isso ao longo do próximo mês e, quem sabe, até finalizar as negociações e concluir esse processo", disse.

Queda no lucro do Carrefour (CRFB3)

No radar corporativo, o Carrefour (CRFB3) divulgou na noite de segunda-feira, 19, o resultado do quarto trimestre do ano passado. A companhia teve lucro lucro líquido ajustado (desconsiderando outras receitas e despesas e o correspondente efeito financeiro e tributário) de R$ 520 milhões, uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período de 2022.Sem o ajuste, o Carrefour teve prejuízo líquido consolidado de R$ 565 milhões, frente a um montante positivo de R$ 426 milhões um ano antes.

Dividendos adicionais de Itaúsa (ITSA4)

A Itaúsa (ITSA4) anunciou o pagamento de dividendos adicionais no valor de R$ 3,1 bilhões de reais, correspondente ao valor de R$ 0,3005 por ação. O pagamento será realizado no dia 8 de março e terão como data-base a posição acionária final do dia 22 de fevereiro de 2024.

Além disso, pagará os juros sobre o capital próprio no montante líquido de R$ 2,5 bilhões, correspondente ao valor bruto de R$ 0,2989 por ação (líquido de R$ 0,254065 por ação.

O montante líquido de R$ 5,6 bilhões, somados aos demais proventos referentes ao exercício de 2023, totaliza o montante líquido de R$ 8 bilhões e representa um dividend yield de 8,1%, considerando a atual composição do capital social e o valor da cotação de fechamento da ação preferencial da companhia na última segunda-feira.

Adiamento de balanço

A Americanas adiou a divulgação de seus resultados trimestrais de janeiro a setembro de 2023 para o dia 26 de fevereiro.

Segundo a companhia, apesar do trabalho de elaboração dos resultados já estar finalizado e dos procedimentos de auditoria terem sido concluídos, ainda não foi possível cumprir todo o rito interno de aprovação previsto na governança da empresa.

A divulgação no dia 26 de fevereiro será antes da abertura do mercado e na mesma data, a empresa fará um conference call, aberto para seus investidores e mercado em geral.