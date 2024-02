Queda no lucro da Vale, 1 US$ do Nubank e IPO da Reddit: os assuntos que movem o mercado

Nesta sexta-feira, 23, os investidores acompanham a repercussão dos balanços divulgados na noite de ontem da Vale (VALE3), Nubank (ROXO34) e B3 (B3SA3).

Na noite da útima quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou no Palácio da Alvorada com Arthur Lira (PP-AL), represidente da Câmara e representantes de 12 partidos, além de cinco ministros do governo. A reunião é uma iniciativa do Executivo para tentar distensionar a relação com a Câmara. Na pauta econômica do governo estão a regulamentação da reforma tributária, programas para aumentar acesso ao crédito, projetos relacionados à transição ecológica e a Medida Provisória (MP) que prevê a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia intensivos em mão de obra e a redução de benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Balanços

A Vale divulgou que teve lucro líquido de US$ 2,418 bilhões no quatro trimestre de 2023, queda de 35% ante igual período de 2022 e 14 7% a menos na comparação trimestral. Em 2023, o lucro líquido registrado foi de US$ 7,983 bilhões, uma queda de 52,2% em relação a 2022. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 6,334 bilhões no quarto trimestre, resultado 37% acima do registrado no último período de 2022 e 51,6% maior na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Considerando todo o ano de 2023, o Ebitda somou US$ 17,961 bilhões, 9,1% abaixo do registrado em 2022.

Lucro do Nubank (ROXO34)

O Nubank (ROXO34) teve lucro líquido ajustado de US$ 395,8 milhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de 247,8% na comparação anual. Em 2023, o Nubank teve lucro de US$ 1 bilhão, contra o prejuízo de US$ 9,1 milhões observado em 2022.

Em entrevista a EXAME Insight, Guilherme Lago, CFO do Nubank contou as prioridades do Nubank este ano. O primeiro é o investimento no México. No país, a empresa conta com mais de 6 milhões de clientes. Apenas 12% dos mexicanos adultos têm cartão de crédito. Além da expansão internacional, o Nubank que ainda que acelerar o empréstimo pessoal com garantia no Brasil, aumentar participação de mercado de maior renda e dar tração à, em suas palavras, “money platform” -- que junta atividades financeiras e não financeiras, como consumo de serviços e produtos de terceiros por exemplo.

B3

A B3 teve lucro líquido recorrente de R$ 1,057 bilhão no quarto trimestre de 2023, queda de 8,2% em comparação com o mesmo intervalo de 2022, e queda de 8,7% frente ao terceiro trimestre. O lucro líquido atribuído aos acionistas, que exclui itens não recorrentes, ficou em R$ 915,5 milhões, uma queda de 8,8% em 12 meses e de 14,8% no comparativo trimestral.

IPO da Reddit

A empresa de mídia social Reddit apresentou seu prospecto de IPO à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na quinta-feira após trabalhar por anos esse projeto.De acordo com o site CNBC, o IPO está previsto para março, será a primeira grande oferta pública inicial de tecnologia do ano. É a primeira IPO de mídia social desde que o Pinterest em 2019.