O que esperar do balanço da Vale (VALE3) no 4º tri?

A Vale (VALE3) apresenta seu balanço do quarto trimestre nesta quinta-feira, 22, após o fechamento do mercado, e as expectativas colocam as ações entre os maiores destaques do Ibovespa hoje.

A mineradora já deu alguns sinais de para onde vai apontar seu resultado do quarto trimestre ao divulgar a prévia operacional considerada positiva por analistas. A produção de minério de ferro da empresa aumentou 10,6% no quarto trimestre em relação a igual período de 2022, alcançando 89,397 milhões de toneladas. Na comparação com o trimestre anterior, a produção de minério cresceu 3,7%.

“Acreditamos que a Vale se encaixa como uma oportunidade, com o relatório de produção e vendas indicando a probabilidade alta de bons números a serem reportados para o quarto trimestre”, avaliaram, em relatório, os analistas da Genial Investimentos. A estimativa da casa é de um lucro líquido de US$ 4,3 bilhões, alta de 14,5% na comparação anual.

No total de 2023, a produção da Vale atingiu 321,2 milhões de toneladas, acima do guidance de 315 milhões de toneladas. Na comparação com 2022, o crescimento foi de 4,3%.

As vendas de finos atingiram 77,88 milhões de toneladas, redução de 4,1% ante igual período do ano passado e avanço de 11,7% na comparação sequencial.

A produção de pelotas no período foi de 9,851 milhões de toneladas, aumento de 19,2% ante o mesmo período do ano anterior e 7,4% na comparação trimestral.

As vendas de pelotas aumentaram 17%, na comparação anual, e atingiram 10,28 milhões de toneladas. Ante o trimestre anterior, houve aumento de 19,4%.

Impasse sobre CEO da Vale (VALE3)

Para além dos números, investidores também ficam atentos às notícias sobre o comando da mineradora. A indecisão a respeito de quem vai ocupar a cadeira de CEO da Vale pode ter fim ainda nesta semana, com uma nova reunião do conselho marcada para esta quinta-feira.

O mandato de Bartolomeu vai até 26 de maio próximo. A companhia já informou publicamente que tem até o fim do mandato para decidir se o atual CEO terá o contrato renovado ou se será substituído.

O assunto ganhou ainda mais relevância por conta do aspecto político. Desde o início do terceiro governo Lula, circula nos bastidores a informação de que o presidente gostaria de indicar o ex-ministro Guido Mantega como CEO da Vale, embora a influência direta do governo federal sobre a mineradora tenha diminuído após a reestruturação de 2020. Mês passado, o governo federal elevou a pressão política sobre a companhia, até que, no último dia 26, sinalizou – também nos bastidores – que desistiu da ideia.

Vale (VALE3) anuncia aquisição

Holofotes também para o anúncio de ontem à noite, quando a Vale divulgou um acordo com a Anglo American para adquirir 15% de participação acionária e estabelecer uma parceria abrangendo a Anglo American Minério de Ferro Brasil. A empresa atualmente detém o complexo Minas-Rio.

“Em nossa opinião, esta transação está alinhada com o compromisso da Vale de melhorar a qualidade média do seu portfólio, dada a alta qualidade do material produzido pela Minas Rio” avaliaram, em relatório, os analistas do Itaú BBA.

*Com a Agência O Globo e Estadão Conteúdo