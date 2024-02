Privatização da Sabesp, otimismo na Ásia, PPI nos EUA e Hapvida: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais voltam a subir nesta sexta-feira, 16, dando continuidade ao movimento de recuperação iniciado após dados acima do esperado para a inflação americana terem provocado perdas globais no início da semana. No Brasil, o Ibovespa fechou o último pregão em alta, depois de ter caído na volta do Carnaval.

PPI nos EUA

Investidores aguardam, nesta sexta, a divulgação do Índice de Preço ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês). A expectativa é de que o núcleo do PPI de janeiro apresente uma alta de 0,1%, e de 1,6% na comparação anual. O consenso para o número cheio também é de 0,1% de alta mensal.

Otimismo na Ásia

O clima também segue positivo na Ásia, com as bolsas encerrando em alta nesta madrugada. Em Hong Kong, onde os negócios voltaram na quarta-feira, o principal índice de ações teve sua melhor performance semanal do ano. No Japão, o Nikkei 225 subiu e fechou a apenas 100 pontos do recorde histórico, que remete à bolha dos anos 1990. O cenário favorável acende o otimismo para a volta das negociações na China, prevista para segunda-feira, 19. A bolsa de Xangai e Dalian, de commodities, seguem fechadas há uma semana devido ao feriado do Ano Novo Lunar.

O minério de ferro, que tem o país asiático como principal comprador, tem sido negociado em alta em Singapura, o que tem motivado a valorização de empresas do setor, como da BHP. No pré-mercado americano, as ADRs da Vale sobem quase 2%, o que deve favorecer o Ibovespa neste pregão.

Privatização da Sabesp

Investidores também seguem atentos às movimentações associadas ao processo de privatização da Sabesp. Na véspera, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concedeu uma entrevista coletiva para tratar sobre o assunto. O objetivo do modelo proposto seria reduzir a conta de água, além de aumentar a eficiência da companhia. Na véspera, a empresa abriu uma consulta pública sobre a privatização. A ação da Sabesp fechou em alta de 2,15%.

Hapvida lança programa de recompra

A Hapvida anunciou um plano de recompra de até 200 milhões de ações com prazo de 18 meses. Pela cotação do último pregão, o programa poderia movimentar mais de R$ 600 milhões. Embora relevante, o montante representa menos de 3% de todo o valor de mercado da companhia.

Confira as últimas notícias de Invest: