Ibovespa agora: bolsa opera em alta de olho em dados do exterior

O Ibovespa desta quinta-feira, 15, opera com leve alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,34%, aos 127.446 pontos. Depois da ressaca da volta de Carnaval, em âmbito local os investidores devem repercutir o Boletim Focus, enquanto ficam de olho em novos dados dos Estados Unidos.

Antes da abertura do mercado, o Banco Central (BC) divulgou o Boletim Focus, que mostrou um aumento na expectativa para a inflação de 2024 e de 2025. A estimativa do IPCA para 2024 subiu de 3,81% para 3,82% — a primeira alta em quatro semanas. Um mês antes, a mediana era de 3,87%. Para 2025, a projeção subiu de 3,50% para 3,51%. Já a mediana das projeções para o PIB deste ano ficou em 1,60%, pela terceira semana consecutiva, enquanto para 2025 foi mantida em 2% pela 9ª semana seguida.

Ibovespa agora

+0,34%, aos 127.446 pontos.

Outros números que devem fazer preço no pregão de hoje virão dos EUA. Por lá, dois indicadores econômicos — que devem balizar as próximas decisões do Federal Reserve (Fed, banco central americano) — serão divulgados: o primeiro serão os dados das vendas do varejo de janeiro e, depois, da produção industrial, às 10h30 e 11h15, respectivamente (ambos no horário de Brasília). Esses números são aguardados, depois que a inflação americana surpreendeu para cima os economistas no início desta semana.

Ainda no exterior, o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão caiu 0,1% no quarto trimestre de 2023. A expectativa era de 0,2% de alta. Em termos anualizados, a queda do indicador foi de 0,4%, o que representa uma leve recessão e foi o suficiente para que o país perdesse a terceira colocação de mais rico do mundo para a Alemanha. Quem também divulgou o seu PIB nesta quinta foi o Reino Unido, que contraiu 0,3% ante uma expectativa de queda de 0,1%.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3): +7,25%

Sabesp (SBSP3): +4,71%

Braskem (BRKM5): +3,92%

Maiores quedas do Ibovespa

Eneva (ENEV3): -1,22%

Ultrapar (UGPA3): -0,82%

Locaweb (LWSA3): -0,73%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,15%, a R$ 4,963. Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado a R$ 4,972.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

