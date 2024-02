Ibovespa agora: bolsa opera em alta à espera do PPI dos EUA

O Ibovespa desta sexta-feira, 16, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,32%, aos 128.216 pontos. O pregão promete ser marcado por novos dados econômicos dos Estados Unidos, que podem balizar a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Por aqui, o IBGE publicou a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, enquanto no radar corporativo os investidores repercutem a inconclusão sobre a mudança no comando da Vale (VALE3).

Antes da abertura do mercado, o IBGE mostrou que a taxa anual de desocupação ficou em 7,8% no ano passado, o que representa uma queda de 1,8 ponto percentual (p.p.) frente à média de 2022. No período, a população desocupada totalizou 8,5 milhões de pessoas, queda anual de 1,8 milhão (-17,6%). Já a população ocupada do país chegou ao maior patamar da série histórica, iniciada em 2012, ao atingir 100,7 milhões de pessoas em 2023.

Ibovespa agora

IBOV: +0,32%, aos 128.216 pontos.

Mas os números que devem fazer preço no pregão são do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de janeiro dos EUA. A expectativa dos especialistas é de que o número cheio tenha uma alta mensal de 0,1%, assim como o núcleo. “Embora o índice não seja o queridinho do Fed, o mercado reacende as atenções em busca de pistas sobre quando a autoridade monetária iniciará os cortes na taxa de juro”, diz Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

E por falar em política monetária, os investidores brasileiros também acompanham a participação de Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central do Brasil, em um evento do Bradesco (BBDC4). Por aqui, a Selic segue em ritmo de queda de 0,5 p.p., mas os investidores estão atentos para saber até onde os cortes vão.

No radar corporativo, a mineradora Vale (VALE3) segue sem definir o futuro do seu comando, sendo que na véspera reunião extraordinária do Conselho de Administração foi encerrada “de forma inconclusiva”. O colegiado deve se reunir nas próximas semanas. É importante lembrar que as ações da companhia foram afetadas recentemente pela possibilidade de o ex-ministro da Economia, Guido Mantega, assumir a posição. Na abertura do Ibovespa hoje, os papéis VALE3 subiam 1,66%.

Os investidores também devem ficar atentos às movimentações do processo de privatização da Sabesp (SBSP3). Na véspera, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concedeu uma entrevista coletiva para tratar sobre o assunto. Na abertura do pregão, as ações caiam 0,36%.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,05%, a R$ 4,971. Na quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,07%, cotado a R$ 4,968.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

