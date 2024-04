Privatização da Sabesp e balanços de Netflix e TSMC: 3 assuntos que movem o mercado

As principais bolsas internacionais sobem na manhã desta quinta-feira, 18, se recuperando das perdas dos últimos dias. Temores sobre as tensões no Oriente Médio e a expectativa de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos pressionaram vinham adicionando maior aversão ao risco no exterior. Aqui somam-se as preocupações fiscais, após mudança de meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

As pressões também foram sentidas no preço do dólar, que fechou ontem a R$ 5,23, quase R$ 0,40 acima do nível do início do ano. Sem grandes surpresas, a tendência é os ativos brasileiros seguirem o ambiente positivo de queda do dólar e alta das bolsas. A agenda, ao menos, deve ajudar, sem grandes indicadores previstos para esta quinta.

Privatização da Sabesp avança

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, 17, o projeto de privatização da Sabesp. Embora já tenha recebido o aval da Assembleia Legislativa do estado, a aprovação de vereadores era necessária, uma vez que a cidade de São Paulo é a principal cliente da Sabesp e previa que, em caso de mudança de controle da companhia, o próprio município deveria assumir o sistema de água. O projeto, agora, vai para a segunda votação. O governo do estado ainda anunciou na véspera que pretende manter 18% das ações da empresa após a privatização. A posição atual do governo é de 50,26%.

TSMC

A fabricante de chips taiwanesa TSMC apresentou o resultado do primeiro trimestre nesta manhã. O lucro por ação cresceu 8,9% para US$ 1,34, levemente acima do consenso de US$ 1,3. Já a receita foi de US$ 18,24 bilhões, cerca de US$ 40 milhões abaixo do esperado. O resultado, no entanto, ficou dentro do guidance da companhia, que era de uma receita entre US$18 bilhões e US$18.8 bilhões para o período. Nona maior do mundo em valor de mercado, a empresa é a principal fabricante de chips do mundo, tendo, inclusive, a Nvidia como cliente. As ações da companhia caem 2% no pré-mercado americano.

Netflix

Quem também irá divulgar seus números do primeiro trimestre hoje será a Netflix. O balanço está previsto para após o encerramento do pregão. A expectativa é de que a companhia de streaming apresente US$ 9,27 bilhões de receita e um lucro por ação de US$ 4,7.