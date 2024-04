Ibovespa acompanha recuperação no exterior puxado por Petrobras

O Ibovespa abriu em alta nesta quinta-feira, 18, seguindo o tom de recuperação no mercado internacional. O principal índice da B3 vinha de seis quedas consecutivas, alcançando no pregão passado o menor patamar do ano. Temores sobre conflitos no Oriente Médio diante de uma perspectiva cada vez mais distante para os cortes de juros nos Estados Unidos aumentaram a aversão ao risco no mundo. No Brasil, o efeito foi amplificado pelas preocupações fiscais, após a revisão para pior das metas fiscais para os próximos anos.

Ibovespa: +0,37%; 124.625 pontos

Estatais em alta

O movimento de alta desta quinta é puxado pelas ações da Petrobras, que saltam pouco mais de 1%. A valorização tem como pano de fundo o debate sobre a possibilidade de a Petrobras distribuir os dividendos extraordinários, retidos no início do ano. A discussão deverá ser aprofundada em Assembleia Geral Ordinária da companhia. A distribuição tende a contribuir com a pauta fiscal do governo, uma vez que a União é a maior acionista da companhia.

Outra estatal em firme alta nesta quinta é a Sabesp, que sobe mais de 2%, após a Câmara Municipal de São Paulo ter dado o aval para a privatização da companhia. Será necessário ainda uma nova votação na casa, mas o mero avanço do processo de desestatização já anima investidores. Também foi anunciado na véspera que o governo do Estado de São Paulo deverá reduzir sua participação na companhia dos atuais 50,3% para até 18% e outros detalhes da privatização.

"O anúncio aumenta a probabilidade de a privatização atrair investidores estratégicos. Recomendamos a ação, que ainda está com preço muito atrativo.", afirmam analistas do Itaú BBA, que veem a reação positiva como justificada pelo anúncio de ontem

Dólar volta a subir

Apesar do maior apetite ao risco na bolsa, no mercado de câmbio, o dólar volta a se valorizar contra o real. Na sessão passada, a moeda chegou quebrou a sequência de cinco altas, mas fechou ainda no segundo maior patamar do ano. A depender do desenrolar das negociações, o dólar ainda pode voltar a bater recorde do ano nesta quinta.

Além das questões fiscais, preocupações sobre a abertura dos juros futuros americanos tem pressionado a valorização do dólar. Dados fortes da economia americana e a recente alta do petróleo pairam como fatores de risco nesse jogo, uma vez que representam uma ameaça para o controle da inflação.