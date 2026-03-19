Prio: Campo de Wahoo entra em operação com abertura de primeiro poço

A Prio (PRIO3) informou nesta quinta-feira, 19, que iniciou uma nova etapa no desenvolvimento do campo de Wahoo, ao abrir o primeiro poço produtor do ativo.

Segundo a companhia, os dados de produtividade do poço, bem como a previsão de entrada em operação dos demais poços produtores, serão divulgados posteriormente, após a estabilização da produção e a conclusão dos procedimentos de medição fiscal.

O início da operação ocorre pouco mais de duas semanas após a empresa obter a Licença de Operação (LO) do campo junto ao Ibama, em 3 de março, etapa que representava o último aval regulatório necessário para o início da produção. À época, a Prio indicava que o ativo estava em fase final de comissionamento, com início iminente das atividades.

O campo de Wahoo é considerado um dos principais vetores de crescimento da companhia. A expectativa é que, com a entrada em operação do ativo, a produção da Prio dobre ao alcançar cerca de 200 mil barris por dia (bpd) em 2026, ante aproximadamente 100 mil bpd no ano passado.

Relatórios de bancos também reforçaram a relevância estratégica do projeto. O Goldman Sachs avaliou que a obtenção da licença ambiental reduziu riscos e aumentou a confiança no cronograma de início da produção.

A estimativa do banco americano era de que o primeiro óleo pudesse ocorrer ainda no curto prazo, com produção inicial de cerca de 30 mil barris por dia, avançando para 40 mil barris por dia com a entrada de quatro poços.

Já o banco Safra destacou que a licença de perfuração também foi um fator importante de redução de risco para o projeto. A instituição projeta que a produção inicial ocorra com dois poços, com a adição de outros dois ao longo de 2026. Cada poço deve levar cerca de 60 dias para ser perfurado.

A Safra ressaltou, porém, que, apesar dos avanços, o desenvolvimento completo do campo ainda depende de etapas operacionais, como a instalação e conexão das linhas ao campo de Frade e a disponibilidade de um navio para concluir essa integração, processo que pode levar cerca de 100 dias após o início.

Além de Wahoo, a Prio também tem reforçado seu portfólio com aquisições recentes, como a compra da fatia remanescente de 60% do campo de Peregrino, anunciada em novembro do ano passado, o que deve contribuir para o aumento da produção nos próximos anos.

Ibama autoriza Prio a perfurar poços no Campo de Frade

No início desta semana, a petrolífera também informou ao mercado que obteve a licença de perfuração do Campo de Frade, na Bacia de Campos, permitindo à companhia avançar em seus planos de expansão no ativo.

Com a decisão, a Prio está autorizada a perfurar até 14 novos poços no campo. A petroleira também afirmou que manterá seus acionistas atualizados sobre o cronograma das novas perfurações. A concessão destrava uma etapa relevante para o aumento da produção no ativo.

Localizado na Bacia de Campos, o Campo de Frade é operado pelo FPSO Valente, com capacidade de processamento de 100 mil barris por dia e armazenamento de até 1,5 milhão de barris. No quarto trimestre de 2025, a produção média no campo foi de 31,5 mil barris por dia, com vendas de 2,8 milhões de barris no período.