PRIO tem prejuízo no 4º tri, mas mercado mantém confiança na 'queridinha' do petróleo

A petroleira PRIO (PRIO3) teve um prejuízo líquido de US$ 185 milhões no quarto trimestre, mas o resultado não afetou a visão dos analistas sobre a tese da empresa.

Entre produção crescente, custos em queda e novos projetos entrando em operação, a avaliação sobre a empresa segue intacta, embora alguns pontos do trimestre tenham ficado abaixo do esperado.

"O lucro líquido foi mais fraco do que a fotografia operacional do trimestre sugeriria." Relatório da Genial Investimentos

O principal fator de baixa foi o forte aumento das despesas de depreciação e amortização, segundo a Genial Investimentos. O montante alcançou US$ 306 milhões, 140% a mais na base anual.

Também pesou no resultado um ajuste na base tributável provocado pela valorização do real frente ao dólar, que afetou o valor contábil de ativos imobilizados e intangíveis da companhia.

Resultado sólido, mas preços frustrantes

No quarto trimestre, a PRIO reportou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) de cerca de US$ 341 milhões, avanço de 19% em relação ao trimestre anterior e de 7% na comparação anual.

Ainda assim, o resultado veio 6,5% abaixo da estimativa do Bradesco BBI e do consenso de mercado. O resultado foi impactado por preços mais baixos do petróleo Brent no período.

Proteção: custo de extração caiu

Por outro lado, o custo de extração caiu. O chamado lifting cost recuou 28% trimestralmente, para US$ 12,5 por barril, refletindo a recuperação da produção e ganhos de eficiência operacional, de acordo com o BBI.

A PRIO pontuou, neste cenário, que "a melhor proteção contra a volatilidade do preço do petróleo está no controle dos custos e na manutenção de um lifting cost baixo."

"Ao longo de 2026, com o início da produção de Wahoo e o avanço da otimização de custos em Peregrino, iremos retomar níveis (de lifting cost) similares aos apresentados em 2023", acrescentou.

O início da produção no campo de Wahoo deve ser o principal gatilho para as ações no curto prazo, na visão do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Além disso, a integração do campo Peregrino abre espaço para captura de sinergias operacionais.

Produção recorde de barris

O ano de 2025 foi de forte expansão operacional também, com a PRIO registrando produção média recorde de 106,4 mil barris por dia e vendas de 37,8 milhões de barris ao longo do ano.

"Encerramos 2025 com bases ainda mais sólidas para o próximo ciclo. Entramos em 2026 com maior escala, ativos mais eficientes, projetos relevantes em execução e uma estrutura financeira preparada para sustentar o crescimento com disciplina." Prio

No acumulado de 2025, a empresa reportou receita de US$ 2,5 bilhões, Ebitda ajustado de US$ 1,4 bilhão e lucro líquido ajustado de US$ 405 milhões.

O fluxo de caixa livre para o acionista ficou ligeiramente negativo na visão do BTG Pactual, diante do nível mais alto de capex das novas perfurações e intervenções em poços.

Já a dívida líquida subiu para cerca de US$ 4,3 bilhões, levando o indicador dívida líquida/Ebitda a cerca de 2,3 vezes.

O que o investidor deve observar

Mesmo com um trimestre sem grandes surpresas positivas, a avaliação predominante entre analistas é de que a PRIO segue com fundamentos fortes.

O crescimento da produção, a queda de custos e a entrada de novos projetos reforçam a tese de longo prazo.

Ao mesmo tempo, a integração de novos ativos e o aumento do endividamento colocam o foco do mercado na capacidade da empresa de transformar expansão operacional em geração de caixa consistente.

Nos próximos meses, mais do que os números trimestrais, o mercado deve acompanhar a entrada em operação de Wahoo, a captura de sinergias em Peregrino e a evolução do perfil de produção dos campos.