Fed vê espaço limitado para novo corte de juros, indica ata

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) sinalizou maior cautela com novos cortes de juros na ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulgada nesta quarta-feira, 18. No documento, as autoridades indicaram que um afrouxamento monetário adicional pode não ser justificado neste momento, diante da persistência da inflação acima da meta e de uma atividade econômica considerada sólida.

Na reunião, quase todos os membros decidiram manter a meta para a taxa dos fundos federais entre 3,5% e 3,75%. Dois dirigentes votaram pela redução de 0,25 ponto percentual. Na avaliação predominante, após a redução acumulada de 75 pontos-base no ano passado, a política monetária já se encontra próxima do nível neutro.

“A inflação permanece um pouco elevada”, destacou o comunicado. O texto também reforça que “os indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica tem se expandido a um ritmo sólido”, enquanto “a criação de empregos permaneceu baixa e a taxa de desemprego apresentou alguns sinais de estabilização”.

(Esta matéria está em atualização)