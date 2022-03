Por que ainda não é hora de comprar ações da Marfrig, segundo o BTG

A Marfrig (MRFG3) apresentou Ebitda ajustado de 4,2 bilhões de reais em resultado do quarto trimestre, divulgado na última noite. O número representou 98,3% de crescimento anual e ficou acima do esperado pelo consenso da Bloomberg, que era de 3,26 bilhões de reais. A receita líquida saltou 31,1% para 23,9 bilhões de reais.

"O Ebitda veio 5% acima das nossas estimativas, principalmente, pela operação norte americana mais forte", disse Fernando Mollo, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira, 9 de março. Mas o resultado, mesmo acima do esperado, não foi suficiente para mudar sua recomendação para as ações da empresa. Segundo o analista, ainda não é o momento de comprar.

"Continuamos com recomendação neutra. Preferimos ficar de fora para ver como vai ser a normalização das margens na operação norte americana."

