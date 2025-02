Pfizer está exposta à ameaça de tarifas europeias, diz CEO

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, afirmou que a empresa está exposta ao risco de tarifas impostas pelos Estados Unidos à União Europeia, onde a farmacêutica mantém fábricas.

Durante uma conferência da indústria realizada em Washington, nesta terça-feira, 18, Bourla declarou à CNBC: "Estamos esperando para ver como isso pode acontecer com as tarifas em lugares que ainda não foram anunciados." Ele acrescentou: "Mas, até agora, China, Canadá e México não estão nos afetando."

O presidente Donald Trump tem sinalizado a possibilidade de taxar o setor de saúde como parte de uma estratégia para incentivar a produção dentro dos Estados Unidos. Atualmente, a Pfizer opera 14 fábricas no país.

Em Nova York, as ações da companhia registraram pouca variação, encerrando o dia com uma leve alta de 0,12%, a US$ 25,56.