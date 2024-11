As melhores ações para investir ainda em novembro

As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de novembro. Os papéis das companhias estão presentes em 7 das 11 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A Cyrela (CYRE3) aparece na segunda colocação e JBS (JBSS3) aparecem na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Os analistas da Ágora destacaram que os resultados do terceiro trimestre da Vale ficaram acima das estimativas, impulsionados por um desempenho de custo melhor do que o esperado na divisão de minério de ferro. Segundo o relatório, a empresa demonstrou mais uma vez um sólido desempenho operacional. A produção de minério de ferro alcançou 91 milhões de toneladas, o maior nível desde o quarto trimestre de 2018. Esse número reflete a eficiência operacional da Vale e reforça sua posição no setor global de mineração. Além disso, os analistas apontam que a conclusão iminente do acordo definitivo relacionado ao acidente de Mariana é um fator crucial. “A remoção deste risco significativo deve beneficiar as ações da companhia”, destacaram.

Os especialistas da Ágora reafirmaram a recomendação de compra para as ações da Vale. “A empresa está sendo negociada a aproximadamente 3,7 vezes o múltiplo EV/EBITDA e apresenta dividend yield ao redor de 9% para 2025.” Esse cenário coloca a Vale em uma posição atraente para investidores, especialmente em um mercado volátil.

Petrobras (PETR4)

Os analistas continuam confiantes na tese de investimento em Petrobras, ancorada na expectativa de retorno total ao acionista por meio da distribuição de dividendos expressivos. A companhia apresenta uma forte geração de caixa e deve manter uma média de rendimento de dividendos em torno de 12% para os próximos cinco anos.

A recomendação de compra para as ações da Petrobras (PETR4) é reforçada pela atratividade da posição no médio prazo. Atualmente, as ações estão sendo negociadas a 2,8 vezes o múltiplo EV/EBITDA projetado para 2025, representando um desconto de 30% em relação aos pares globais do setor de energia.

Para os próximos meses, será essencial acompanhar o plano estratégico da Petrobras, que deve trazer mais clareza sobre o cronograma de capex (investimentos). No entanto, não são esperadas grandes mudanças na estratégia de alocação de capital. “Continuamos gostando do carrego desta posição”, afirmaram os analistas, reforçando a visão de que a empresa se mantém em uma trajetória sólida.

Cyrela (CYRE3)

Em relação à Cyrela, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) disseram que a empresa tem apresentado resultados operacionais sólidos de forma consistente (crescimento de lançamentos e vendas, margens resilientes, etc.), embora o cenário macroeconômico não tenha sido favorável para o segmento média/alta renda.

A Cyrela tem um forte pipeline de projetos para os próximos trimestres, e a administração está otimista quanto ao desempenho de suas vendas. Os papéis da Cyrela estão sendo negociados a múltiplos atraentes, cerca de 1 vez P/VP e 5 vezes P/L para 2025, tornando-a a Top Pick entre as construtoras de imóveis no segmento de média e alta renda, segundo os analistas do BTG. Essa combinação de valuation competitivo e performance sólida reforça sua atratividade para investidores no mercado imobiliário.

Ações mais recomendadas

Veja abaixo as ações mais recomendadas:

Ação Recomendação Petrobras (PETR4) 7 Vale (VALE3) 7 Cyrela (CYRE3) 6 JBS (JBSS3) 5 Sabesp (SBSP3) 5 Itaú Unibanco (ITUB4) 5 Direcional (DIRR3) 3 Gerdau (GGBR4) 3 Totvs (TOTS3) 3 Marcopolo (POMO4) 3 Equatorial (EQTL3) 2 Banco do Brasil (BBAS3) 2 Vivara (VIVA3) 2 Cemig (CMIG4) 2 Rede D'or (RDOR3) 2 Ambev (ABEV3) 2 Copel (CPLE6) 2 Copasa (CSMG3) 2 Taesa (TAEE11) 2 Tenda (TEND3) 2 Localiza (RENT3) 2 Valid (VLID3) 2 Itaú (ITUB4) 1 Rede D´Or (RDOR3) 1 Vulcabras (VULC3) 1 Tim (TIMS3) 1 Lojas Renner (LREN3) 1 Boa Safra (SOJA3) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 Azzas (AZZA3) 1 Três Tentos (TTEN3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Multiplan (MULT3) 1 Petrobras (PETR3) 1 RaiaDrogasil (RADL3) 1 Azzas (ARZZ3) 1 Carrefour (CRFB3) 1 Cosan (CSAN3) 1 Allos (ALOS3) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 Irani (RANI3) 1 Engie (EGIE3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Eneva (ENEV3) 1 Telefônica Viva (VIVT3) 1 B3 (B3SA3) 1 Cury (CURY3) 1 Isa Cteep (TRPL4) 1 Vibra Energia (VBBR3) 1 Aura Minerals (AURA33) 1 CSN Mineração (CMIN3) 1 ETF (IVVB11) 1 Moura Dubeux (MDNE3) 1 Plano & Plano (PLPL3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Petz (PETZ3) 1 Suzano (SUZB3) 1 Energisa (ENGI11) 1 RD Saúde (RADL3) 1

Ágora Investimentos

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Eneva (ENEV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Telefônica Viva (VIVT3) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Cury (CURY3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Isa Cteep (TRPL4) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: CPFL Energia, Wilson Sons, Tesla e Vale.

Ação incluída: Equatorial, Moura Dubex, Plano & PLano, Valid e CSN Mineração.

Ação Peso (%) Aura Minerals (AURA33) 11 Banco do Brasil (BBAS3) 11 CSN Mineração (CMIN3) 10 Equatorial (EQTL3) 11 ETF (IVVB11) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Moura Dubeux (MDNE3) 10 Petrobras (PETR4) 8 Plano & Plano (PLPL3) 12 Valid (VLID3) 7

BTG Pactual

Ação excluída: Banco do Brasil, Prio e Rumo.

Ação incluída: Ambev, Porto Seguro e Vale.

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Eletrobras (ELET3) 15 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Marcopolo (POMO4) 5 Porto Seguro (PSSA3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10

CM Capital

Ação excluída: Braskem, CSN, Eneva, Itaúsa, Marcopolo, Petz, Porto, TIM e Vale.

Ação incluída: Cemig, Copasa, JBS, Petz, Sabesp, Suzano, Taesa, Tenda e Valid.

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Cemig (CMIG4) 10 Copasa (CSMG3) 10 JBS (JBSS3) 10 Petz (PETZ3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Tenda (TEND3) 10 Valid (VLID3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: BTG Pactual, BR Partners, CPFL Energia, GPS Participações e Sanepar.

Ação incluída: Direcional, Irani, Taesa, Tenda e Três Tentos.

Ação Peso (%) Direcional (DIRR3) 10 Energisa (ENGI11) 10 Engie (EGIE3) 10 Irani (RANI3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Tenda (TEND3) 10 Três Tentos (TTEN3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Ambev e Bradesco.

Ação incluída: Banco do Brasil e Allos.

Ação Peso (%) Allos (ALOS3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cemig (CMIG4) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Vale (VALE3) 10 Vulcabras (VULC3) 10

Pagbank

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Tim (TIMS3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Não houve alternação na carteira.

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 Azzas (AZZA3) 10 Boa Safra (SOJA3) 10 Copel (CPLE6) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Santander

Ação excluído: Banco do Brasil.

Ação incluída: Bradesco.

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 9 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 13 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Sabesp (SBSP3) 9 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 12

Terra Investimentos

Ação excluída: Suzano.

Ação incluída: Itaú Unibanco.

Ação Peso (%) Azzas (ARZZ3) 10 Carrefour (CRFB3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 RD Saúde (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10

Rentabilidade das carteiras A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de outubro e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira Desempenho em outubro Benndorf Research 2,54% Santander 1,08% Ágora Investimentos 1,03 Planner 0,6 TC Invest 0 Guide 0 BB Investimentos -0,08 Nova Futura -0,8 Genial Investimentos -1,78 BTG Digital -1,94 Terra Investimentos -2,13 CM Capital -3,25% Pagbank -3,25%

Desempenho no ano