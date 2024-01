Para reduzir dívida, Cogna (CONG3) vende negócio de ensino superior por R$ 62,5 milhões

A empresa de educação Cogna (CONG3) anunciou ter fechado um contrato vinculante para a venda da SRV Editora Ltda para o Grupo Gen por R$ 62,5 milhões. A SRV é composta pelos selos editoriais SaraivaJur, SaraivaUni, Benvirá e Érica, focadas em edição e comercialização de livros impressos e digitais voltadas para o ensino superior.

A transação também inclui a venda da fatia de 20% da Cogna na Minha Biblioteca, formada por grupos editoriais para oferta de livros digitais a instituições de ensino superior. O valor do negócio ainda pode ser acrescido em R$ 10 milhões, dependendo do atingimento de metas.

Em busca da desalavancagem

O objetivo da venda, segundo a Cogna, é reduzir os níveis de endividamento e focar em seu negócio principal, que é a gestão de redes de ensino.

A Cogna encerrou o terceiro trimestre com uma dívida líquida de R$ 3,3 bilhões, equivalente a 1,88 vez seu Ebitda ajustado. No mesmo período do ano anterior, essa relação era de 2,15 vezes.

Confira as últimas notícias de Invest: