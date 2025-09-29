As reservas de ouro do Tesouro dos EUA ultrapassaram US$ 1 trilhão em valor — mais de 90 vezes o valor declarado no balanço do governo —, com o metal precioso atingindo novas máximas históricas.

O maior estoque de ouro do mundo ultrapassou a marca após os preços subirem acima de US$ 3.824,50 a onça na segunda-feira, numa alta de 45% neste ano. Seu valor oficial, no entanto, com base no preço de US$ 42,22 a onça estabelecido pelo Congresso em 1973, está fixado em pouco mais de US$ 11 bilhões, segundo o Yahoo Finance.

Ao contrário da maioria dos países, o ouro dos EUA é mantido diretamente pelo governo, e não pelo Banco Central. O Fed, em vez disso, detém certificados de ouro correspondentes ao valor das reservas do Tesouro e credita dólares ao governo em troca. Isso significa que uma atualização do valor das reservas em linha com os preços atuais liberaria cerca de US$ 990 bilhões para os cofres do Tesouro.

Embora isso possa parecer tentador diante das restrições impostas pelo governo ao teto da dívida, haveria implicações para o sistema financeiro, aumentando a liquidez e prolongando a reversão do balanço patrimonial do Fed.

Ouro em cofre

Segundo informações do Yahoo Finance, pouco mais da metade das reservas de ouro dos EUA é mantida em um cofre ao lado da base do Exército dos EUA em Fort Knox, Kentucky, para onde o ouro era transferido de Nova York e Filadélfia na década de 1930, em parte para torná-lo menos vulnerável a ataques militares estrangeiros via Atlântico. O restante está distribuído entre depósitos em West Point, Denver, e um cofre 24 metros abaixo do prédio do Fed, no sul de Manhattan.

O estoque de ouro dos EUA totaliza cerca de 261,5 milhões de onças, de acordo com dados do Tesouro.