Oncoclínicas: oferta de ações atrai 31 investidores estrangeiros

A oferta subsequente de ações da empresa de saúde Oncoclínicas (ONCO3) atraiu 31 investidores estrangeiros e 151 fundos de investimento, mostram dados da B3.

A operação marca mais uma saída do Goldman Sachs na empresa de saúde especializada em tratamento e atendimento oncológico. A participação do banco está representada pelos dois fundos Josephina, que juntos detinham, antes da oferta, 62% da empresa. No follow on, o Goldman Sachs exerceu o adicional de 25% na venda diante da demanda forte dos fundos internacionais. Após a oferta, a soma da participação do Goldman Sachs e de Bruno Ferrari, fundador e CEO, passou a ser de pouco mais de 50%.

O preço da ação ficou em R$ 10,25, com desconto de 2,3% em relação à cotação do dia do anúncio da oferta. O preço da ação naquele dia foi de R$ 10,49. Os papéis começaram a ser negociados na quinta-feira, 22.

A operação foi exclusiva para investidores profissionais, aqueles que possuem pelo menos R$ 10 milhões em operações financeiras. No total, 87,5 milhões ações foram negociadas na operação. O papel da empresa, que começou a ser negociado na bolsa em 2021, acumula alta de 69% neste ano.