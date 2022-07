O que os brasileiros buscam na hora de comprar e reformar um imóvel

Uma pesquisa recente do portal imobiliário Imovelweb revelou as preferências dos brasileiros no que se refere à busca e reforma de imóveis. O levantamento foi realizado durante o mês de junho com cerca de 1.000 usuários da plataforma na faixa etária de 18 a 80 anos.

Dos entrevistados, 62,20% são proprietários de um imóvel, e 37,80% são inquilinos. No tópico mudança ou reforma, 72,19% deseja se mudar para outro imóvel, enquanto o restante (27,81%) tem intenção de reformar a propriedade atual.

Quando estão buscando um novo local, os participantes consideram certos atributos como parte de suas preferências ou prioridades para um imóvel. Confira quais são a seguir:

Que tenha quintal ou sacada: 20,98%

Imóveis de condomínio: 18,44%

Perto da cidade: 12,84%

Mais m²: 9,04%

Com mais ambientes: 6,87%

Que tenha jardim: 4,70%

Que tenha balcão: 0,36%

Já sobre modelos de propriedades, 53,71% disseram não ter preferência; 35,80% escolheram um imóvel usado; 9,04% optaram por um local novo, e apenas 1,45% preferiu um lançamento. Entre os tipos, 48,46% preferem casa, e 37,79%, apartamento.

Dificuldades na busca por imóveis

Quando o assunto é busca por um imóvel, os respondentes apontaram as dificuldades que mais os afligem:

Falta de oferta dos imóveis em locação nas zonas buscadas: 41,91%

A situação econômica geral: 30,09%

O preço dos aluguéis: 28,70%

Falta de ajuda por parte da imobiliária: 13,91%

Conseguir garantias proprietárias: 10,09%

Conseguir fazer uma visita ao imóvel: 8%

Falta de previsão de aumentos: 4,70%

Reformas na propriedade

No quesito reforma, 89,69% dos entrevistados afirmaram que procuram se informar sobre o funcionamento dos serviços e da infraestrutura antes de realizarem uma mudança, enquanto os demais (10,31%) não se atentam a essa questão.

Agora, a respeito dos objetivos da reforma, 70,37% destacam a necessidade de renovar o espaço; 25,93% têm intenção de aumentar o valor da propriedade, e 3,7%, de ampliar ambientes.

Entre os espaços que gostariam de reformar, a cozinha foi unanimidade na pesquisa (14,81%). Já o banheiro, quartos e sala empataram com 11,11%.

Decoração

Para os participantes, a decoração também tem um peso importante na moradia: 70,73% gostam de deixar a casa com a sua personalidade; 18,06% sentem que a decoração tem muita influência, mas não conseguem se dedicar a isso, e 11,22% não tem o costume de decorar.

Sobre os canais mais escolhidos na hora de buscar inspiração para decorar, foram indicados: