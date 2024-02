Ibovespa volta aos 130 mil pontos com ajuda da Vale

O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 22, retomando a marca dos 130 mil pontos. O índice não alcançava a marca desde o pregão do dia 6 de fevereiro, quando fechou aos 130.416 pontos.

Ibovespa: + 0,49%, aos 130.662 pontos

Quem impulsiona a alta da bolsa são as ações da Vale (VALE3) que representam, sozinhas, quase 15% da carteira teórica do índice. Os papéis da mineradora sobem mais de 1%, ajudando a dar o tom positivo do dia.

No campo político, ficam no radar as recentes declarações de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Haddad reforçou ontem que mudanças a respeito da reoneração da folha de pagamento vão tramitar via projeto de lei – a expectativa anterior era de tramitação por medida provisória (MP).

Outro enfoque de Brasília é a posse do ex-ministro da Justiça Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal.

Vale (VALE3): aquisição e balanço

Os investidores reagem ao anúncio de ontem à noite, quando a Vale divulgou um acordo com a Anglo American para adquirir 15% de participação acionária e estabelecer uma parceria abrangendo a Anglo American Minério de Ferro Brasil. A empresa atualmente detêm o complexo Minas-Rio.

“Em nossa opinião, esta transação está alinhada com o compromisso da Vale de melhorar a qualidade média do seu portfólio, dada a alta qualidade do material produzido pela Minas Rio” avaliaram, em relatório, os analistas do Itaú BBA.

Para além do negócio recém-anunciado, a Vale também divulga hoje à noite seus resultados do quarto trimestre, o que mantém os papéis em foco.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

