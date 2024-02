Ranking de FIIs: os 10 melhores fundos de tijolo e de papel em janeiro, segundo a Quantum

Em um mês de janeiro difícil para a renda variável, os fundos imobiliários (FIIs) seguiram no campo positivo. O IFIX, índice de referência para o mercado, registrou leve alta de 0,67% no período, enquanto o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa, fechou em queda de 4,79%.

Os FIIs têm surfado uma onda positiva desde o ano passado com a perspectiva de mais cortes na taxa de juros. A Selic fechou o mês de janeiro em 11,25% ao ano, e investidores estão na expectativa de que a taxa caia para o patamar de um dígito ainda este ano.

O movimento de valorização tem sido mais acentuado nos fundos de tijolo, aqueles que investem diretamente em imóveis. Levantamento mensal elaborado pela plataforma de dados financeiros Quantum para a EXAME mostrou que quatro entre os dez FIIs de maior rentabilidade em janeiro eram desse segmento – e três deles “multiclasse”, categoria que engloba tijolo e papel (renda fixa) no mesmo produto.

“Os fundos de tijolo historicamente têm vantagem nesse cenário [de queda de juros]. Pelo equity, conseguem gerar mais valor e, eventualmente, até readequar sua estrutura de capital e sua alavancagem. Eles são a nossa principal posição já tem algum tempo”, avaliou Caio Araujo, analista de fundos imobiliários da Empiricus Research (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Em janeiro, o mercado de FIIs manteve a tendência de retomada das captações, em um mês agitado de compras, fusões e aquisições (M&A) do setor imobiliário. O negócio mais emblemático do período foi a aquisição do prédio Faria Lima 3500, sede do Itaú BBA na Faria Lima, pelo próprio Itaú, que pagou R$ 1,5 bilhão pelo edifício.

Veja abaixo o ranking das 10 maiores rentabilidades em FIIs – tanto no índice geral quanto na separação entre tijolo e papel.

Os 10 maiores retornos positivos de FIIs em janeiro de 2024

FIIs de tijolo: 10 maiores retornos positivos de janeiro de 2024

FIIs de papel: 10 maiores retornos positivos de janeiro de 2024

