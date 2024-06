Anatel lança ferramenta que permite comparação de preços entre operadoras

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou, nesta semana, uma ferramenta que permite a comparação de preços entre operadoras chamada ‘Anatel Busca Ofertas’. O objetivo da plataforma é centralizar e apresentar ofertas de serviços de telecomunicações, a fim de que os consumidores consigam se orientar da melhor forma na hora da compra dos planos.

A ferramenta foi criada para atender aos requisitos do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela Resolução nº 632/2014. Segundo o regulamento, as empresas do setor devem fornecer informações suficientes sobre suas ofertas para permitir comparações fáceis e padronizadas.

O artigo 48 do RGC inclusive destaca a obrigatoriedade de disponibilizar essas informações gratuitamente e de forma acessível. Para isso, a agência padronizou por meio de arquivos estruturados a forma que os dados devem ser enviados. “A Anatel elaborou também o manual para orientar as prestadoras na elaboração do arquivo estruturado em formato específico para cadastramento em massa de informações acerca das ofertas”, informou em nota.

Como comparar preços entre operadoras?

A ferramenta pode ser acessada tanto via celular como computador. Ao utilizar o sistema, o usuário deverá selecionar o tipo de serviço desejado (telefonia móvel, banda larga, tv por assinatura, telefonia fixa ou combos) e preencher o campo do município de interesse.

O consumidor ainda poderá aplicar um filtro para detalhar a pesquisa, comparar as ofertas e escolher a mais vantajosa. Entre as facilidades, a ferramenta:

Lista, detalha e compara ofertas por município e serviço de telecomunicações;

Filtra ofertas por nome, empresa, preço, atributos e fidelização;

Recebe dados de ofertas por cadastramento manual ou em lote;

Verifica a qualidade de dados e disponibiliza reporte de erros às prestadoras;

Direciona o consumidor para o endereço eletrônico da oferta na prestadora.

A Anatel também enfatiza que a plataforma não coleta dados pessoais, nem recebe reclamações sobre ofertas ou realiza negociação ou contratação.