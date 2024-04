Por que este banco é o mais recomendado por analistas de outros bancos

Nenhum banco tem agregado tanta confiança do mercado quanto o Itaú, presente nas principais carteiras recomendadas do país. Levantamento recente feito pela Exame Invest mostra que o banco é a principal escolha de analistas de sell side. De 13 carteiras sugeridas, 8 recomendam o Itaú. O banco também é o preferido entre seus pares. Com recomendações de compra, Banco do Brasil, Santander e BTG Pactual veem um potencial de alta entre 15% e 40% para as ações do Itaú na bolsa.

O otimismo é explicado especialmente pelos resultados recentes e perspectivas de manutenção do momento positivo. O Itaú, junto com o Banco do Brasil, foi o que apresentou maior lucro entre os bancos brasileiros no ano passado, próximo de R$ 35 bilhões. Só que, diferentemente do banco estatal, o Itaú é imune aos riscos de interferência política.

O BTG tinha o Banco do Brasil como principal escolha do setor, mas o retirou de sua carteira recomendada após a Petrobras suspender a distribuição dos dividendos extraordinários por determinação do governo. Os analistas do BTG afirmam que o BB deixou de ser a "escolha óbvia" que era até ano passado, enquanto o Itaú permanece a principal escolha do setor para investidores locais e estrangeiros.

Além do resultado passado, as projeções operacionais do Itaú para este ano ajudam a ancorar o otimismo. O guidance de lucro recorrente de R$ 40 bilhões para 2024, segundo analistas do Santander, "deixa claro que o Itaú se encontra em um melhor momento operacional que os pares privados".

O diferencial do Itaú, na avaliação de analistas do Banco do Brasil, está a relação equilibrada "entre crescimento e rentabilidade, graças a um mix de crédito favorável, dividido entre perfis pessoa física, pessoa jurídica, grandes empresas e varejo de alta renda".

"Com a continuidade da queda dos juros esperada para 2024, vemos o Itaú bem posicionado para continuar rentabilizando sobre uma carteira de crédito com maior apetite, à medida que vemos uma inadimplência com viés de queda", afirmam os analistas do Banco do Brasil.

A ação não está cara?

Um dos questionamentos é se a ação não estaria cara. O Itaú está com um preço/lucro na casa de 8 vezes, enquanto o Banco do Brasil, em 4 vezes. Mas analistas do BTG defendem que o preço mais alto é justificável, dado o menor risco da ação.

"Apesar da forte valorização no ano passado, as ações do Itaú ainda são atrativas. Sob a liderança de Milton Maluhy, o banco vem passando pela transformação digital mais efetiva entre os bancos incumbentes, o que acreditamos que permitirá ampliar a sustentabilidade no ROE em comparação com os pares."

Temporada de balanços

A temporada de balanços do primeiro trimestre dos bancos começará nesta semana, com a divulgação dos números do Santander na quinta-feira, 25. O resultado do Itaú está previsto para o dia 7 de maio, e os do Bradesco e BB, para os dias 2 e 8, respectivamente.