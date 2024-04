Ibovespa abre em alta de olho em Campos Neto, “pauta-bomba” e desdobramentos de Petrobras (PETR4)

Após encerrar a última semana com queda de 1,38%, o Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, inicia esta segunda-feira, 22, em alta. Os fatores negativos que pressionaram a bolsa na semana passada, como a mudança de meta fiscal, maior aversão ao risco pelos conflitos no Oriente Médio e a percepção de que os juros americanos permanecerão altos ainda por alguns meses, parecem ter se amenizado. Às 10h03, o Ibov subia 0,06% aos 125.205 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,06%, aos 125.205 pontos

Investidores acompanham hoje as falas do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, em dois eventos. Às 11h15, a autoridade estará em um encontro promovido pela Legend Capital, em São Paulo. Já às 15h, participará de evento promovido pela Esfera Brasil, também em São Paulo.

Na quarta-feira passada, 17, o presidente deixou claro que as incertezas aumentaram desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) - e esses riscos podem afetar o ritmo ou paralisar a queda da taxa de juros no Brasil. No exterior, ele citou que parte da incerteza é devido a possibilidade dos juros nos EUA serem cortados somente em 2025. Por aqui, a piora do ambiente no Brasil decorre da mudança da meta fiscal de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para déficit zero.

Já no radar político, o mercado está de olho na articulação do governo Lula para evitar que projeto de “pauta-bomba” de R$ 70 bilhões avance no Congresso. A “pauta-bomba” inclui uma série de propostas em tramitação que, juntas, podem ter um grande impacto nos cofres públicos. Entre elas, está a proposta de aumento de 5% nos vencimentos de juízes e promotores a cada cinco anos.

Somado a isso, o mercado também digere a decisão do pagamento de 50% dos dividendos extraordinários da Petrobras (PETR4) que haviam sido retidos. O montante equivale a R$ 22 bilhões em recebimentos adicionais aos seus acionistas. Para o governo, segundo o Ministério da Fazenda, a estimativa é de arrecadar R$ 6 bilhões, sendo que o valor pode dobrar se os dividendos forem pagos integralmente.

A proposta, no entanto, ainda irá para deliberação na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), agendada para quinta-feira, 25, mesmo dia da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Nas ações, investidores ainda não reagem com tanta força. Às 10h33, PETR4 subia 0,64%, enquanto PETR3 subia 0,30%.