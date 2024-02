BTG Pactual escolhe novo banco para carteira recomendada

O ano começou com um viés menos positivo para as ações brasileiras frente à disparada do Ibovespa no fim de 2023. Ainda assim, o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) espera por desempenho superior dos ativos em 2024, fato que levou o banco a aumentar a exposição à economia doméstica na sua carteira recomendada para fevereiro. Entre os principais destaques está a estreia do Nubank (ROXO34) no portfólio.

A equipe macroeconômica pontua que a dinâmica positiva da inflação tem conduzido a revisões baixistas das projeções para este ano. “Em recente pesquisa com investidores locais realizada pelo BTG Pactual, perto de 30% dos entrevistados já esperam que a inflação deverá ficar na faixa de 3,50% a 3,75% em 2024”, diz o relatório.

Na mesma toada, as expectativas também são positivas em relação à taxa básica de juro — cujas previsões são de que ela efetivamente termine o ano na casa de um único dígito, entre 8% e 8,75%. Embora o cenário fiscal ainda preocupe, os analistas não estão pessimistas e reforçam que o governo tem se empenhado em aumentar a receita.

Diante disso, para montar a carteira recomendada de fevereiro, o BTG Pactual analisou os índices setoriais da B3 (B3SA3) durante os dois últimos ciclos de flexibilização monetária a fim de projetar quais podem ter um melhor desempenho. “Neste momento, ainda temos uma carteira muito equilibrada com exposição limitada a nomes cíclicos.”

Nubank (ROXO34) entra na carteira do BTG

O Nubank fez a sua estreia na carteira recomendada do BTG Pactual neste mês de fevereiro. Embora atualmente o banco não tenha uma recomendação de compra para os papéis do roxinho, a visão dos analistas em relação à ação melhorou desde o início de dezembro. “Esta é uma das três ações [junto com BB e PAGS] que temos apresentado aos investidores como ideias de investimento de curto prazo.”

Outro ponto que os analistas destacam é o fato de as ações do Nubank terem tido valorização de 14% no mês passado, mas nas últimas três sessões de negociação houve queda de aproximadamente 10% devido a preocupações de que o lucro líquido do quarto trimestre não atenda as expectativas. Isso abriu uma janela favorável de oportunidade para comprar as ações. “Ainda antecipamos números e tendências muito fortes para o 4T23”, dizem.

Também pesa a favor das ações do Nubank o crescimento dos empréstimos no Brasil, que continua a expandir rapidamente e aumentando a rentabilidade do banco, enquanto o número de clientes e depósitos no México aumenta.

Cyrela (CYRE3) de volta à carteira

Outra ação a entrar na carteira recomendada do BTG para fevereiro foi a Cyrela (CYRE3). A construtora apresentou resultados operacionais consistentes em 2023 e ainda conta com um cenário mais favorável à frente (taxas de juro em queda), que podem impulsionar ainda mais os resultados em 2024.

“Embora o cenário macroeconômico não tenha sido favorável para o segmento de habitação de média e alta renda, a Cyrela possui um forte momento de resultados, enquanto a ação está sendo negociada a um valuation atrativo”, dizem os analistas.

Carteira recomendada para fevereiro

Para abrir espaço para o Nubank e a Cyrela, o BTG Pactual tirou da sua carteira as ações da Embraer (EMBR3) e Vibra (VBBR3). Além disso, o banco substituiu a Eletrobras pela Equatorial. Confira abaixo como ficou o portfólio:

