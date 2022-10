Nubank (NUBR33): Ex-CEO da Coca-Cola deixa Conselho por "motivos pessoais"

O ex-CEO global da Coca-Cola, Muhtar Kent, deixou o Conselho de Adminsitração do Nubank. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 14.

O executivo atribuiu seu pedido de renúncia a "motivos pessoais". "Kent não está deixando o Conselho devido a qualquer desacordo com a companhia ou a qualquer assunto relacionado às operações, políticas ou práticas da companhia", afirmou o Nubank ao mercado.

Kent atuou como membro do Conselho do Nubank por um ano, após passar quatro décadas na Coca-Cola. Em sua despedida do Nubank, o turco-americano descreveu sua passagem pela fintech como "uma jornada extraordinária".

"Embora eu precise deixar o meu cargo no Conselho por motivos pessoais, continuo sendo um verdadeiro apoiador e fã da empresa", disse.

Os conselheiros do Nubank têm mandato de um ano, podendo ser reeleitos ao fim do período.

Quem também deixou recentemente o Conselho do Nubank foi a cantora Anitta, após o período de um ano de mandato. Anitta, que se tornou embaixadora global da empresa, foi substituída por Thuan Quang Pham. O vietnamita-americano foi diretor de tecnologia na Uber e na sul-coreana Coupang.

Além de Thuan Pham, atualmente integram o Coselho da fintech Anita Sands, Daniel Goldberg, Douglas Leone, Jacqueline Reses, Luis Alberto Mejía, Rogério Calderón Peres e David Vélez, membro-presidente;

Sem Kent, um novo membro deverá ser anunciado para que o Conselho seja composto por nove pessoas, conforme determinado em formulário de referência do Nubank.

