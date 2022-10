Nubank terá criptomoeda própria em novo programa de fidelidade; lançamento será em 2023

O banco digital Nubank anunciou nesta quarta-feira, 19, o lançamento de uma criptomoeda própria, chamada NuCoin, na primeira metade de 2023. Ela foi desenvolvida em uma parceria com o protocolo em blockchain Polygon.

De acordo com o banco, a criptomoeda será distribuída gratuitamente aos clientes e será usada como base para o desenvolvimento de um programa de benefícios.

A Polygon foi escolhida por promover a "escalabilidade e funcionalidade da Ethereum com segurança e descentralização". O acordo estabelece que a instituição financeira usará a tecnologia e suporte técnico da Polygon para evoluir e expandir a NuCoin.

"A Nucoin é uma nova forma de reconhecer a fidelidade de clientes e incentivar o engajamento com os produtos do Nubank", explica Fernando Czapski, líder do projeto da criptomoeda. O desenvolvimento do token, ressaltou, "indica a crença do banco no potencial transformador da tecnologia blockchain".

Para Sandeep Nailwal, cofundador da Polygon, uma grande instituição financeira distribuir sua própria criptomoeda é "uma forte validação da utilidade que blockchain e cripto têm a oferecer".

Inicialmente, o Nubank convidará cerca de 2 mil clientes para participar de testes com a NuCoin durante o seu desenvolvimento. A escolha dos clientes ocorrerá entre outubro e novembro, e eles poderão discutir ideias para a moeda digital. O objetivo do banco é "explorar um processo descentralizado de criação de produto, característico da Web3".

Czapski também disse que o Nubank, que foi fundado em 2013 e abriu capital no final de 2021, usará a criptomoeda como forma de "revolucionar a forma como empresas recompensam as pessoas que utilizam seus serviços" por meio da criptomoeda.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok