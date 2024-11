Data-com Taesa: veja até quando investir para receber os proventos

A Taesa (TAEE11 é uma das empresas do setor elétrico no Brasil. Acompanhar a data-com é importante para garantir o direito aos pagamentos. Abaixo, veja o que é a data-com, por que é importante e até quando é possível investir para assegurar o recebimento dos dividendos da Taesa.

O que é a data-com?

A data-com é o último dia em que o investidor precisa possuir ações da empresa para garantir o direito ao pagamento de dividendos. Após essa data, a ação passa a ser negociada como “ex-dividendo”, ou seja, novos compradores não terão direito ao próximo pagamento de dividendos declarado pela empresa.

No caso da Taesa, estar atento à data-com é importante para investidores que desejam obter renda passiva com os proventos da companhia. A empresa anunciou que o pagamento será realizado no dia 29 de janeiro de 2025. Terão direito aos proventos os investidores posicionados nas ações da Taesa em 11 de novembro de 2024. A partir do dia 12 de novembro, os papéis passam a ser negociados ex-proventos.

Por que a data-com é importante para investidores de dividendos?

Para quem investe em ações visando a geração de renda com dividendos, a data-com é uma informação chave. Ela define o prazo limite para a compra de ações e garante o direito de receber o valor distribuído. Caso o investidor compre ações após a data-com, ele não será elegível para o próximo pagamento e precisará aguardar uma nova distribuição.

Até quando investir na Taesa para receber os proventos?

Para investidores da Taesa, é importante acompanhar os comunicados da empresa sobre a data-com. Normalmente, essas informações são divulgadas junto com os resultados trimestrais, como o do terceiro trimestre de 2024, no qual a Taesa anunciou mais uma distribuição de proventos.

Como encontrar a data-com da Taesa?

A data-com da Taesa é divulgada por meio de comunicados oficiais, tanto no site da companhia quanto em plataformas de notícias financeiras e corretoras. Além disso, a B3 (Bolsa de Valores do Brasil) publica essas informações, facilitando o acompanhamento dos prazos pelos investidores.

Quais são os próximos passos após a data-com?

Após adquirir as ações da Taesa antes da data-com, o investidor garante o direito de receber os dividendos na data de pagamento anunciada. Esses proventos são creditados diretamente na conta da corretora onde as ações estão custodiadas. Vale lembrar que, após a data-com, a ação passa a ser negociada ex-dividendo, e novos investidores não receberão o próximo pagamento.

O Conselho de Administração aprovou a distribuição de proventos com base no montante de R$ 230,5 milhões (R$ 0,67 / Unit), sendo R$ 137,8 milhões a título de JCP e R$ 92,7 milhões em dividendos intercalares.

Este montante equivale a 75% do lucro líquido regulatório apurado no terceiro trimestre de 2024. O pagamento ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2025, a partir da data base de 11 de novembro de 2024.

Por que essas datas são importantes

A data-com da Taesa é fundamental para quem deseja garantir o recebimento dos dividendos da empresa. Investidores que acompanham essa data conseguem maximizar a rentabilidade da carteira, aproveitando as distribuições de uma das maiores pagadoras de dividendos do setor elétrico. Ficar atento ao calendário de dividendos e agir antes da data-com permite que você aproveite ao máximo o potencial de renda passiva oferecido pela Taesa.