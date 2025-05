GAC chega ao Brasil: o plano da marca chinesa para vender 8 mil carros no país até dezembro

É fato que 2025 é o ano da chegada em massa de montadoras chinesas ao Brasil. Uma das marcas que promete movimentar o setor desembarcou há poucos dias: a GAC (lê-se “gê-á-cê”). Diferentemente de outras fabricantes que estrearam com um ou dois modelos, a GAC chegou com cinco veículos, cobrindo desde o segmento de entrada até o de luxo. Os executivos já antecipam, inclusive, planos de instalar uma fábrica no país.

Além da GAC, Omoda e Jaecoo também chegaram ao Brasil recentemente. Outras fabricantes da China, como Wey (divisão de luxo da GWM), Zeekr, MG e SAIC, devem estrear ainda este ano. No segundo semestre, a Leapmotor chega ao país por meio de uma parceria com o grupo Stellantis, que controla marcas como Fiat, Peugeot, Ram, Citroën e Jeep. A Geely também anunciou que desembarcará no meio do ano, com o EX5 100% elétrico, em colaboração com a Renault.

A GAC pretende comercializar 8.000 veículos até dezembro de 2025, o que a deixaria entre as mais vendidas no segmento de elétricos e híbridos. Para 2026, a meta é atingir 29.000 unidades em todo o território nacional. Os modelos começaram a ser vendidos no sábado, 24, com cobertura nacional em 83 pontos de venda, distribuídos entre 33 concessionárias e 50 unidades em shoppings, viabilizadas por parcerias com 27 grupos. A expectativa é fechar o ano com 120 pontos.

Para atrair os primeiros consumidores, a montadora oferece condições promocionais até 30 de junho. Os benefícios incluem:

Carregador portátil gratuito para todos os modelos elétricos

para todos os modelos elétricos Três anos de manutenção gratuita ou até 100 mil km

ou até 100 mil km Dois anos de assistência 24h

Dois anos de internet grátis nos modelos Aion V e Hyptec HT

Plano ambicioso e foco em pós-venda

“Nós queremos ter uma relação de longo prazo com o Brasil e chegamos para ajudar a desenvolver a indústria automotiva do país. Nenhuma outra montadora estreou com tantos modelos de uma só vez. Também somos uma das poucas marcas cuja estreia já conta com uma rede que cobre mais de 90% do território nacional”, afirma Alex Zhou, CEO da GAC no Brasil.

Segundo Zhou, a experiência do cliente final está no centro da estratégia da montadora, que aposta em um serviço de pós-venda diferenciado. Em fevereiro deste ano, antes do início das operações, a GAC inaugurou um Centro de Distribuição em Cajamar (SP), com área inicial de 2.000 m², dentro de um complexo de 32.000 m². A estrutura tem como objetivo garantir agilidade logística e suporte técnico em todo o país.

Em 2024, a empresa anunciou um plano de investimentos de R$ 6 bilhões no Brasil ao longo de cinco anos. A construção da fábrica está prevista para o fim de 2026.

GS4: SUV híbrido HEV com potência combinada de 235 cv. (Divulgação/Divulgação)

Os modelos lançados no Brasil

A seguir, os cinco modelos com os quais a GAC estreia no mercado brasileiro:

Aion Y : SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 63,2 kWh e autonomia de 318 km (Inmetro). Versão Premium: R$ 174.990 / Elite: R$ 184.990.

: SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 63,2 kWh e autonomia de 318 km (Inmetro). Versão Premium: R$ 174.990 / Elite: R$ 184.990. Aion V : SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 75,3 kWh e autonomia de 389 km (Inmetro). Versão Elite: R$ 214.990.

: SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 75,3 kWh e autonomia de 389 km (Inmetro). Versão Elite: R$ 214.990. Hyptec HT : SUV elétrico com portas traseiras estilo asa-de-gaivota. Motor de 245 cv, torque de 309 Nm e autonomia de 362 km (Inmetro). Versão Elite: R$ 299.990 / Ultra: R$ 349.990.

: SUV elétrico com portas traseiras estilo asa-de-gaivota. Motor de 245 cv, torque de 309 Nm e autonomia de 362 km (Inmetro). Versão Elite: R$ 299.990 / Ultra: R$ 349.990. GS4 : SUV híbrido HEV com potência combinada de 235 cv. Consumo urbano de 14,1 km/l e rodoviário de 11,8 km/l. Versão Premium: R$ 189.990 / Elite: R$ 199.990.

: SUV híbrido HEV com potência combinada de 235 cv. Consumo urbano de 14,1 km/l e rodoviário de 11,8 km/l. Versão Premium: R$ 189.990 / Elite: R$ 199.990. Aion ES: Sedã elétrico com 4,81 metros de comprimento, motor de 136 cv e autonomia de 314 km (Inmetro). R$ 169.990.