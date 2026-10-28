Só 12% de quem poupa chega a investir — no BTG Pactual, esse passo agora pode dar acesso à um cartão

Um terço dos brasileiros conseguiu guardar dinheiro em 2025. Desse grupo, só 12% transformaram a poupança em investimento, segundo o Raio X do Investidor Brasileiro, da Anbima. O dado mostra onde a trajetória patrimonial costuma travar: na passagem entre guardar e investir.

No total, o país tem 60,6 milhões de investidores, o equivalente a 36% da população, e 107,7 milhões de pessoas ainda fora do mercado de produtos financeiros.

É nesse ponto de virada que o BTG Pactual posiciona os cartões Gold e Platinum. A partir de R$ 3 mil aplicados em produtos selecionados, o cliente pode solicitar o cartão. A lógica inverte a relação tradicional: o cartão passa a ser consequência de uma decisão de investimento, e quanto mais o cliente investe, menor o custo.

Para quem está na passagem entre guardar e investir, o BTG Pactual reúne investimentos e cartão no mesmo lugar. Abra sua conta e conheça os cartões Gold e Platinum

O investimento abre a porta

Nos cartões do BTG Pactual, investimento e benefício deixam de ser universos separados. O acesso é destravado pelo dinheiro aplicado no banco, e o mesmo patrimônio reduz o valor pago pelo cartão ao longo do tempo.

O público que o banco quer alcançar está em fase de construção: profissionais entre o início e a consolidação da carreira, empreendedores estruturando o negócio, famílias montando a primeira reserva. Pessoas com renda em formação e intenção clara de fazer o patrimônio crescer.

O que todo cartão traz desde o início

Três recursos são comuns a todos os cartões na contratação. O primeiro é o IOF Zero em compras internacionais. Desde julho de 2025, essas compras pagam alíquota de 3,5% de IOF, após o Supremo Tribunal Federal restabelecer o Decreto nº 12.499/2025. Nos cartões do BTG, a campanha IOF Zero isenta o imposto por tempo indeterminado, conforme regulamento.

O segundo é o Programa de Fidelidade, em que o cliente escolhe, mediante contratação, entre acumular pontos ou receber cashback. O terceiro é a Assistente Virtual, ferramenta de inteligência artificial do BTG Pactual no WhatsApp.

Pontuação, IOF Zero e assistente virtual costumam aparecer em cartões de categorias mais altas. No BTG, estão disponíveis desde o primeiro.

Gold: o primeiro cartão BTG

O Gold foi desenhado para ser o primeiro cartão do cliente no banco, sem custo obrigatório. Ele reúne IOF Zero nas compras internacionais, as vantagens do Módulo Entretenimento e os benefícios Mastercard Gold e Mastercard Surpreenda, sem cobrança de anuidade.

Quem quiser acumular pontos ou receber cashback pode contratar o Programa de Fidelidade à parte.

Sem anuidade e com IOF Zero nas compras internacionais, o Gold pode ser o primeiro passo da sua trajetória no banco. Saiba como solicitar a partir de R$ 3 mil investidos

Platinum: o cartão que cresce junto

No Platinum, o diferencial é a modularidade. O cliente acumula 1,6 ponto por dólar gasto ou até 0,75% de cashback e monta o cartão com os Módulos de Benefícios que fazem sentido para o momento de vida. Os módulos entram e saem conforme a rotina muda, dentro do mesmo contrato:

Entretenimento: produtos Empiricus, descontos nas Arenas BTG e no BTG Pactual Hall

Segurança Extra: Seguro Conta e Cartão, monitoramento do CPF e avisos de fraude

Transacional: 10% de cashback em tags de veículo (limitado a R$ 30), saques ilimitados na rede Banco24Horas e dois cartões adicionais isentos da taxa de adesão

Quanto custa e como reduzir

O Platinum tem mensalidade base de R$ 10. O Programa de Fidelidade e os módulos são somados a esse valor conforme a escolha do cliente, com exceção do Módulo Entretenimento, que é gratuito.

A isenção é progressiva. A cada R$ 10 mil investidos no BTG Pactual ou R$ 1 mil gastos no mês com o cartão, o cliente ganha R$ 10 de desconto no valor total, que inclui mensalidade, Programa de Fidelidade e módulos. O banco aplica sempre o maior desconto entre as duas regras.

Começar cedo faz diferença

Segundo a Anbima, mais de 23 milhões de brasileiros que ainda não investem pretendem começar em 2026. Para quem dá esse passo, a vantagem de iniciar cedo é construir, em paralelo, histórico, limite, pontos e patrimônio.

A trajetória patrimonial raramente começa no topo. No BTG Pactual, ela pode começar no primeiro cartão.

No Platinum, cada R$ 10 mil investidos reduz R$ 10 do valor mensal. Quanto antes o patrimônio começa a crescer, menor o custo do cartão. Saiba como solicitar a partir de R$ 3 mil investidos

*Sujeito à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do produto. A Campanha IOF Zero é válida exclusivamente para compras internacionais no crédito e débito, por tempo indeterminado, e poderá ser encerrada a qualquer momento, sem aviso prévio. Não serão consideradas transações realizadas no cartão de débito internacional. Consulte o regulamento. Os benefícios não são automáticos e exigem ativação pelo app. Consulte os Termos e Condições.