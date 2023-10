China faz maior venda de títulos e ações dos EUA em quatro anos

Os investidores chineses fizeram sua maior venda de títulos e ações americanas em quatro anos em agosto, o que reforça a especulação de que a China quer acumular dólares pare defender o yuan.

A maior parte dos US$ 21,2 bilhões em vendas foram de Treasuries americanos, segundo dados do Departamento do Tesouro dos EUA. Em agosto, a cotação do yuan atingiu o nível mais fraco frente ao dólar desde novembro. E o governo chinês pediu aos bancos estatais que intensificassem sua intervenção no mercado de câmbio.

Defesa do yuan frente ao dólar

As vendas podem ser “para obter dólares caso seja necessário mais tarde para defender o yuan através de operações de intervenção”, disse Gareth Berry, estrategista de câmbio e taxas do Macquarie Group, em Singapura.

Os investidores chineses venderam um recorde de US$ 5,1 bilhões em ações americanas em agosto, mostraram os dados.

As vendas chinesas de Treasuries são mais um fator de pressão sobre o mercado de dívida americano. Um índice de Treasuries da Bloomberg caminha para o sexto mês consecutivo de perdas, enquanto os rendimentos que os investidores exigem para tomar os títulos atingiram máximas de 16 anos esta semana.

Investidores japoneses

Os investidores japoneses também têm reduzido suas participações em dívida americana, com vendas recordes de títulos corporativos dos EUA em agosto.

“Suspeito que os investidores japoneses compraram títulos corporativos americanos nos últimos dois anos para obter mais rendimento do que com os Treasuries”, disse Berry, do Macquarie. “Agora que os rendimentos dos Treasuries subiram tanto, eles podem estar mais confortáveis ​​para voltar para o outro lado.”

O Japão é o maior detentor externo de Treasuries.