'Sem sal': diferenças do McDonald's no Reino Unido chocam turistas dos EUA; veja vídeo

Será que os lanches do McDonald's são iguais pelo mundo? Algumas "instituições" da rede, como o Big Mac, não mudam. Outros sanduíches podem ter alterações ou até mesmo nem constar no cardápio a depender do país.

Foi curioso quando um grupo de turistas norte-americanos foi visitar o Reino Unido e publicou no TikTok a experiência de comer num McDonald's local.

Amber Kacherian viajou com dois amigos e, após o desembarque, foi conhecer o restaurante de fast food. O vídeo já tem mais de 3,9 milhões de visualizações.