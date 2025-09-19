'Sem sal': diferenças do McDonald's no Reino Unido chocam turistas dos EUA; veja vídeo

Os amigos se divertiram com detalhes inusitados, como os canudos de papel (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14h00.
Será que os lanches do McDonald's são iguais pelo mundo? Algumas "instituições" da rede, como o Big Mac, não mudam. Outros sanduíches podem ter alterações ou até mesmo nem constar no cardápio a depender do país.
Foi curioso quando um grupo de turistas norte-americanos foi visitar o Reino Unido e publicou no TikTok a experiência de comer num McDonald's local.
Amber Kacherian viajou com dois amigos e, após o desembarque, foi conhecer o restaurante de fast food. O vídeo já tem mais de 3,9 milhões de visualizações.
“Todos os refrigerantes são diet ou sem açúcar. Se você quiser os normais, precisa rolar a tela até o final. Além disso, eles custam mais, porque há um imposto sobre o açúcar aqui”, disse.
Na sequência, o grupo percebeu a variedade de sobremesas, entre elas McFlurry diferentes daqueles disponíveis nos Estados Unidos. A mulher experimentou um lanche e notou outra particularidade: “É um pouco menos salgado. A comida do Reino Unido não tem tanto sal quanto a americana”, afirmou.
@amberkacherian Trying McDonald’s in the UK!! 🇬🇧😂 #mcdonalds #england #ukvsusa #funny #tryingfood ♬ original sound - Amber Kacherian
Os amigos se divertiram com detalhes inusitados, como os canudos de papel. “Eles realmente esperam que eu beba meu refrigerante neste tubo minúsculo de papel higiênico?”, disse um deles.
Outro destaque foi a bebida Green Apple X Sprite, disponível apenas por tempo limitado no Reino Unido. “Nós não temos isso na América”, comentou Amber.
Na sobremesa, Kacherian escolheu o McFlurry, mas logo explicou a diferença com o estilo americano: “Aqui eles são mais parecidos com M&M’s”. Já seu amigo provou o Jaffa Cake McFlurry e elogiou a colher de papelão: “Eles são muito mais ecológicos aqui”.
@amberkacherian Replying to @Chantsx I was today years old when I learned that Monopoly is different in the UK vs. US. 😅 #mcdonalds #monopoly #ukvsusa #funny ♬ original sound - Amber Kacherian
As batatas fritas decepcionaram Amber: “São apenas batatas tristes, sem sal”. A comparação se estendeu à proposta do restaurante: “A razão pela qual eu iria ao McDonald’s nos Estados Unidos é para ter minha dose de junk food. No Reino Unido, a comida não tem sal, tem menos gordura e manteiga. Então qual é o sentido, se não é junk food e também não é saudável?”, questionou.
O McDonald's registrou um crescimento de 3,8% nas vendas globais, impulsionado por novas opções no cardápio e promoções para clientes de baixa renda, de acordo com os resultados financeiros do segundo trimestre de 2025.
Atendendo às expectativas do mercado, a receita da rede de fast food cresceu 5% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando US$ 6,84 bilhões. O lucro líquido aumentou 11%, atingindo US$ 2,25 bilhões.
Embora o volume de vendas tenha superado ligeiramente as expectativas dos analistas da FacSet, que estimava em US$ 6,7 bilhões, o grupo McDonald's atingiu sua previsão de lucro líquido. Excluindo itens excepcionais, o lucro por ação foi de US$ 3,19, comparado a US$ 2,97 no ano anterior, superando o consenso de US$ 3,14 dos analistas.