Março traz riscos de ‘bear market’ nos EUA, diz Morgan Stanley

Os obstáculos para o mercado acionário dos EUA devem aumentar ainda mais em março, com as ações sob pressão de resultados corporativos fracos e “valuations” altos, de acordo com estrategistas do Morgan Stanley.

“Dada a nossa visão de que a recessão dos lucros está longe de terminar, achamos que março é um mês de alto risco para a próxima queda das ações”, disseram em nota estrategistas liderados por Michael Wilson, primeiro colocado na pesquisa de investidores institucionais do ano passado, depois de prever corretamente a onda vendedora nas bolsas americanas.

Analistas fizeram uma pausa nos cortes de projeções de lucro para os próximos 12 meses, o que aumentou o otimismo dos investidores, disse Wilson. No entanto, mercados baixistas normalmente apresentam um “achatamento” do cenário entre as temporadas de balanços trimestrais antes que a tendência de queda seja retomada, escreveu. “As ações tendem a descobrir isso um mês antes e negociar em baixa, e este ciclo ilustrou esse padrão perfeitamente.”

O S&P 500 acumula queda há três semanas em meio à preocupação de que a inflação persistente nos EUA reforce a perspectiva de mais aumentos dos juros pelo Federal Reserve. Essa baixa vem na esteira de um ganho de 17% em relação às mínimas de outubro, rali impulsionado pela expectativa de que o banco central dos EUA alivie a política de aperto monetário em breve.

“Com a incerteza nos fundamentos raramente tão alta, (padrões) técnicos podem determinar o próximo grande movimento do mercado”, disse Wilson, observando que o S&P 500 recuperou sua média móvel de 200 dias. “Achamos que este rali é uma armadilha para os ‘bulls’, mas reconhecemos que, se esses níveis puderem se manter, o mercado acionário pode ter uma última pausa antes de precificarmos totalmente a queda dos lucros.”

Para isso acontecer, os juros e o dólar precisam cair, disse. Caso subam, o suporte técnico deve falhar rapidamente, acrescentou.

O estrategista mencionou anteriormente que o mercado acionário deve atingir um fundo no segundo trimestre, com previsão de queda de 24% do S&P 500, para 3.000 pontos no primeiro semestre deste ano. Wilson também reiterou um alerta feito na semana passada, dizendo que os “valuations” das ações estão muito caros de uma forma geral.