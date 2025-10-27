Lula e Trump, Focus e balanço da Neoenergia: o que move os mercados

O início da semana será marcado por uma agenda econômica intensa no Brasil e no exterior, com atenção especial ao avanço das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, após o encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, 26. A expectativa dos mercados foi reforçada após as declarações do presidente Lula nesta segunda-feira, 27, na cúpula da Asean, em Kuala Lumpur, na Malásia. Lula afirmou que um acordo comercial com os Estados Unidos está “garantido” e pode ser fechado “mais rápido do que qualquer um pensa”. No cenário global, os mercados também reagem à sinalização de Trump de que Washington e Pequim estão perto de fechar um acordo comercial, antes da reunião com Xi Jinping, marcada para quinta-feira, 30, na Coreia do Sul. No radar hoje

Nesta segunda-feira, 27, no Brasil, os investidores acompanham a divulgação do Relatório Focus pelo Banco Central, às 8h25, com projeções atualizadas para inflação, PIB e juros.

Às 9h30, o BC realiza oferta simultânea de US$ 1 bilhão em swaps cambiais reversos com venda de até US$ 1 bilhão à vista, em mais uma ação para reduzir a volatilidade no câmbio.

À tarde, às 15h, o destaque é a divulgação da balança comercial semanal pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

No campo corporativo, a agenda de balanços inclui a divulgação dos resultados da Neoenergia, após o fechamento do mercado. Nos Estados Unidos, a Whirlpool também divulga seus números no pós-mercado.

À noite, a Coreia do Sul divulga o PIB do terceiro trimestre, às 20h, horário de Brasília.

Eleições na Argentina

Na Argentina, o presidente Javier Milei teve uma vitória expressiva nas eleições legislativas de domingo, 26. Seu partido, A Liberdade Avança, conquistou quase 41% dos votos, ampliando sua base de apoio e fortalecendo sua capacidade de avançar com reformas econômicas.

Apesar do avanço, Milei ainda precisará negociar com partidos de centro para aprovar projetos estruturais. O resultado, no entanto, garante fôlego político e reduz riscos de instabilidade imediata.

Mercados internacionais

O otimismo com o avanço das negociações entre Estados Unidos e China impulsionou os mercados globais nesta segunda-feira, 27. No Japão, o índice Nikkei 225 ultrapassou a marca de 50.000 pontos pela primeira vez, fechando o dia com alta de 2,54%. O Topix subiu 1,7%.

Na China, o CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen, fechou com ganhos de 1,19%. Já o Hang Seng, de Hong Kong, registrou alta de 1,05%.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 2,57%, enquanto o Kosdaq subiu 2,22%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 registrou alta de 0,41%. Na Índia, o pregão também foi positivo, com altas de 0,67% e 0,66% no BSE Sensex e Nifty 50, respectivamente.

Na Europa, os mercados operam no positivo. Às 8h, o índice europeu Stoxx 600 avançava 0,11%, o francês CAC 40 subia 0k,09%, o alemão Dax tinha ganhos de 0,07% e o britânico FTSE 100 oscilava para baixo 0,02%.

No mercado americano, os futuros subiam no mesmo horário. O Dow Jones Futures avançava 0,56%, o S&P 500 Futures subia 0,88% e o Nasdaq 100 Futures registrava alta de 1,31%.