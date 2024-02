Lucro em queda, ação em alta: Vale (VALE3) tem resultados fracos no 4T23, mas acima das expectativas

As ações da Vale (VALE3) estão entre as maiores altas do Ibovespa desta sexta-feira, 23. Na noite da véspera, a mineradora reportou um lucro líquido de US$ 2,418 bilhões no quarto trimestre de 2023, valor que representa uma queda anual e trimestral de 35% e 14,7%, respectivamente. Embora os números tenham sido mais fracos, ainda foram melhores do que o esperado pelo mercado. Diante disso, os papéis VALE3 subiam 1,01%, por volta das 15h.

Em relatório, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) afirmam que os resultados da Vale no 4T23 foram “acima das expectativas e com boa qualidade”. Eles citam que, apesar da queda no lucro, o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ficou 6% acima do consenso. Entre os principais pontos positivos reportados no balanço, destacam:

geração saudável de caixa de US$ 2,5 bilhões, para um yield anualizado de 16%;

menores custos do minério de ferro (C1), ficando 2% abaixo das estimativas do BTG e 4% tri/tri;

resultados sólidos do segmento de cobre, apoiados nos fortes resultados de Salobo.

“Também ficamos satisfeitos em ver uma provisão para a Samarco muito menor do que o esperado — de US$ 3 bilhões para US$ 4,2 bilhões frentes aos da US$ 6,5 bilhões BHP), o que acreditamos ter sido uma abordagem sensata da administração (pensando nas negociações futuras)”, dizem.

Dividendos (não extraordinários) da Vale

O mercado projetava que a Vale não deveria anunciar dividendos extraordinários, e isso se confirmou na noite de ontem. A mineradora anunciou proventos cujo montante foi de US$ 2,4 bilhões (rendimento de 4,1%) abaixo das expectativas. O Goldman Sachs, por exemplo, estimava um total de US$ 3 bilhões.

“Acreditamos que [o valor do dividendo] pode ser parcialmente explicado por uma abordagem mais conservadora do conselho, devido a provisões adicionais relacionadas ao acidente da Samarco (e potencialmente de mais por vir)”, dizem os analistas, também em relatório.

