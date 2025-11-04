Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Embraer lidera perdas do Ibovespa após queda de 76% no lucro do 3º tri

Fabricante de aeronaves manteve projeções para o ano, frustrando investidores que esperavam uma revisão positiva

Embraer: impacto de tarifas podem aparecer no 4º trimestre, afirmam analistas (Divulgação Embraer)

Embraer: impacto de tarifas podem aparecer no 4º trimestre, afirmam analistas (Divulgação Embraer)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17h21.

Última atualização em 4 de novembro de 2025 às 17h28.

As ações da Embraer (EMBJ3) reagiram mal ao balanço da fabricante de aeronaves no 3º trimestre de 2025. O lucro da companhia recuou 76,4% no período, para R$ 289,4 milhões. Às 17h13 (horário de Brasília), os papéis EMBJ3, ticker que a empresa passou a adotar a partir desta semana, caíam 4,53%.

Mesmo com a queda, as ações ainda acumulam valorização próxima de 50% no ano.

Segundo o Itaú BBA, os resultados vieram amplamente em linha com o esperado, enquanto efeitos pontuais positivos ajudaram a sustentar um lucro líquido 21% acima do consenso de mercado. O banco destacou ainda que a Embraer reafirmou seu guidance para o ano, o que acabou frustrando o mercado que esperava por uma revisão positiva.

O JPMorgan, por sua vez, observa a persistência de preocupações com o impacto das tarifas americanas sobre os números do quarto trimestre de 2025. O banco estima que ainda haja US$ 35 milhões a US$ 40 milhões em tarifas a afetar o resultado do período, o que implicaria um impacto total de aproximadamente US$ 55 milhões no segundo semestre, em linha com suas projeções.

A XP Investimentos, por sua vez, destacou que a rentabilidade da companhia continua sólida, com margem EBIT ajustada de 8,6% em linha com suas estimativas. Melhor alavancagem operacional e iniciativas de eficiência de custos ajudaram a mitigar os impactos tarifários.

O time de analistas da XP também ressaltou que o fluxo de caixa (FCF) foi sazonalmente melhor, de US$ 300 milhões, beneficiando-se de um melhor ritmo de entrega, bem como de uma redução nos recebíveis no trimestre. "Em geral, não vemos grandes surpresas nos resultados da Embraer no 3T25, corroborando a mensagem de uma sólida rentabilidade no ano consolidado."

O Bradesco BBI avaliou os resultados da Embraer como positivos, destacando o Ebitda ajustado de US$ 236 milhões, 2% acima da estimativa do banco e 7% acima do consenso de mercado. A margem EBIT ajustada ficou em 8,6%, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, em linha com o guidance de 7,5% a 8,3% para 2025. O BBI projeta, inclusive, margem de 8,9% para o próximo ano, acima do intervalo estimado pela própria companhia e lembrou que o quarto trimestre tende a ser sazonalmente mais forte, o que pode levar a Embraer a cumprir, ou até superar, suas projeções anuais.

A fabricante de aeronaves manteve as projeções para 2025, prevendo a entrega de entre 77 e 85 aeronaves para a Aviação Comercial, enquanto a Aviação Executiva projeta entre 145 e 155 aeronaves.

Em termos financeiros, a empresa espera uma receita entre US$ 7 bilhões e US$ 7,5 bilhões, com uma margem EBIT ajustada variando entre 7,5% e 8,3%. O fluxo de caixa livre ajustado deverá ser de US$ 200 milhões ou mais para o ano.

Apesar das pressões pontuais, analistas mantêm uma visão construtiva sobre a Embraer, destacando a resiliência operacional e o potencial de expansão das margens em 2025.

Acompanhe tudo sobre:EmbraerBalanços

Mais de Invest

Ouro cai abaixo de US$ 4 mil mesmo com aversão ao risco do investidor

Dolar fecha em alta após tocar nos R$ 5,40

Ibovespa opera estável após bater nova máxima intradiária

'Trend das comprinhas': a arma secreta do TikTok para a Black Friday

Mais na Exame

Mercados

Ouro cai abaixo de US$ 4 mil mesmo com aversão ao risco do investidor

Carreira

A arte de discordar com respeito: como líderes assertivos ganham apoio sem abandonar suas crenças

Economia

Câmara dos Deputados aprova PEC que proíbe extinção de tribunais de contas

English

Brazilian soy production set to break records in 2025/26