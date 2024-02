Lucro da WEG (WEGE3) cresce 46% no 4º tri, para R$ 1,7 bilhão

A fabricante de motores elétricos Weg (WEGE3) apurou um lucro líquido de R$ 1,74 no quarto trimestre de 2023 – alta de 46,2% na comparação anual. O resultado, divulgado nesta quarta-feira, 21, ficou acima da expectativa de analistas. A projeção era de um lucro de R$ 1,34 bilhão, segundo consenso da Lseg.

No acumulado do ano, o lucro da empresa ficou em R$ 5,7 bilhões, avanço de 36,2% em comparação com 2022.

O Ebitda, principal indicador de caixa operacional da companhia, somou R$ 1,83 bilhão, alta de 17,3% frente ao mesmo período do ano anterior.

A receita líquida da empresa alcançou R$ 8,56 bilhões no período, expansão de 7,3% em base anual. No acumulado de 2023, as receitas somaram R$ 32,5 bilhões no ano, alta de 8,7% sobre o mesmo período do ano anterior. Os resultados forem puxados principalmente pela operação brasileira da WEG.

“No Brasil, o crescimento de receita foi suportado pela continuidade do bom desempenho das vendas de equipamentos de ciclo longo, especialmente os negócios relacionados com transmissão e distribuição (T&D) e geração de energia eólica”, ressaltou, em nota, a administração da empresa.

Dividendos da WEG (WEGE3)

A WEG (WEGE3) vai pagar R$ 1,249 bilhão em dividendos complementares referentes ao resultado de 2023. A aprovação foi dada nesta terça-feira, 20, em reunião do Conselho de Administração. O acionista receberá o valor de R$ 0,297942793 por ação, que serão pagos em 13 de março.

