Lucro da Multiplan cresce 6,1% no 3º tri, para R$ 280 milhões

A Multiplan registrou lucro líquido de R$ 279,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, um avanço de 6,1% sobre o mesmo período do ano passado. O Ebitda, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações, ficou 2,6% maior, em R$ 401,1 milhões, superando estimativas de mercado.

Dona dos shoppings Morumbi, Anália Franco e ParkJacarepaguá, a companhia viu um aumento de 6,5% na receita líquida, para R$ 545,1 milhões, puxada especialmente pela venda de imóveis, mas também pelo bom desempenho operacional.

As vendas dos lojistas totalizaram R$5,7 bilhões, crescendo 9,2% em relação ao ano anterior, mais do que o dobro da inflação. No Rio Grande do Sul, os empreendimentos mostraram uma forte recuperação, após as chuvas que afetaram a região. Juntas, as vendas do ParkShopping Canoas e BarraShoppingSul atingiram R$493,4 milhões, um aumento de 20,4% em comparação com o mesmo período de 2023.

A receita de estacionamentos cresceu 8,9%, enquanto a de locação avançou 1,9%. As receitas de serviços e de cessão de direitos caíram 26,7% e 28%, respectivamente.

No trimestre, a taxa de ocupação média do portfólio da Multiplan foi de 96,2%, um avanço de 18 pontos-base em relação ao mesmo período de 2023, um crescimento ainda mais acentuado se considerada a taxa de ocupação ao final de setembro de 2024, de 96,4%. A inadimplência líquida registrada foi negativa (-0,1%).

Esses indicadores contribuíram para o aumento de 4,7% do resultado operacional líquido (NOI), que chegou a R$ 458 milhões. A margem atingiu 93,2%, a maior já registrada em um terceiro trimestre.

O fluxo de caixa operacional (FFO), no entanto, recuou 2,8% para R$303,5 milhões, temporariamente impactado pela postergação da dedução fiscal decorrente dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) aprovados em setembro de 2024. De acordo com a empresa, excluindo esse efeito, o FFO seria 9,7% superior ao mesmo período do ano anterior.

Venda de ativos e expansões

Além das vendas do banco de terrenos anunciadas na primeira metade do ano, no terceiro trimestre a empresa concluiu a venda do último terreno ao lado do Parque Shopping Maceió por R$17,5 milhões.

Mas a política de venda de ativos para destravar valor ainda persiste. No dia 8 de outubro, a Multiplan anunciou a assinatura de um memorando de entendimento para a venda de 25% de participação no JundiaíShopping por R$251,4 milhões.

A companhia investiu R$ 119,0 milhões em projetos de expansão. Em relação aos nove primeiros meses do ano, esse total foi de R$ 309,7 milhões.

Com entrega prevista para novembro, o projeto do DiamondMall, em Belo Horizonte (MG) contou com um investimento de R$ 86 milhões e inclui 25 novas lojas. Também em novembro, o ParkShoppingBarigüi (PR) inaugura sua maior expansão, com 14 mil m², 75 novas operações e um centro médico.

A Multiplan anunciou ainda em outubro, a 10ª expansão do ParkShopping (DF), com obras iniciando em janeiro de 2025 e investimento de R$ 221 milhões.

Durante o terceiro trimestre também foram feitos investimentos para revitalizações de 13 shoppings, como BarraShopping (RJ), MorumbiShopping (SP), DiamondMall (MG) e PátioSavassi (MG).

Em setembro de 2024, a Multiplan também anunciou o lançamento da segunda fase do projeto Golden Lake, o Lake Eyre (Porto Alegre), que inclui 127 apartamentos com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 350 milhões. O início da construção está previsto para junho de 2025.