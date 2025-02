Lucro da Marfrig (MRFG3) dispara 2.172% no quarto trimestre

A Marfrig (MRFG3) registrou um lucro líquido de R$ 2,57 bilhões no quarto trimestre de 2024, de acordo com o balanço apresentado pela empresa na noite desta quarta-feira. A cifra é 2.172% superior ao observado no mesmo período de 2023.

De acordo com a companhia, a explicação da expressiva alta é uma conjunção do aumento de eficiência das operações e ganho de capital com a alienação de ativos na América do Sul.

“O desempenho das operações na América do Sul foi fundamental para os bons resultados apresentados pela Marfrig no quarto trimestre e ao longo do ano de 2024. Nos últimos três meses do ano, a América do Sul registrou uma receita líquida de 5,1 bilhões de reais – 18,9% superior à obtida no mesmo período de 2023”, segundo o comunicado de resultados.

Receita

A receita líquida consolidada ficou em R$ 41,3 bilhões, crescimento de 22,1% na comparação anual. O Ebitda ajustado foi de R$ 3,7 bilhões de reais, alta de 37,1% contra o mesmo período de 2023.

No quarto trimestre, a Receita Líquida Gerencial em dólares e outras moedas representou 74% da receita total consolidada - soma das receitas na América do Norte com as exportações da América do Sul.

No ano, a receita líquida da Marfrig foi de R$ 144,15 bilhões, aumento de 14,0% sobre 2023.