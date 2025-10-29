Lucro da Alphabet, dona do Google e Youtube, cresce 33% para US$ 35 bi

A Alphabet, dona da ferramenta de buscas Google e da plataforma de streaming Youtube, reportou lucro líquido de US$ 34,979 bilhões no trimestre encerrado em setembro de 2025. O valor é 33% maior que o registrado um ano antes.

O lucro por ação foi de US$ 2,87, ante US$ 2,12 um ano antes.

O lucro operacional ficou em US$ 31,228 bilhões, com alta anual de 9%. O número foi impactado por uma multa paga à União Europeia e teria crescido 22% não fosse esse efeito extraordinário, diz a companhia.

Pela primeira vez, as receitas da companhia superaram os US$ 100 bilhões. No trimestre, o faturamento cresceu 16% para de US$ 102,35 bilhões. O consenso do mercado era de US$ 99,89 bilhões.

A receita de serviços do Google contribuiu com uma cifra de US$ 87,1 bilhões, com alta de 14% ano a ano. O número inclui anúncios na plataforma de busca e YouTube.

A receita com Google Cloud, por sua vez, cresceu 34% na mesma base de comparação, atingindo US$ 14,74 bilhões. O faturamento com anúncios no Youtube chegou a US$ 10,01 bilhões, com alta de 15,02%.