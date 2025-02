Kora Saúde (KRSA3) tem registro de OPA aprovado

A Kora Saúde (KRSA3) informou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o registro da oferta pública de aquisição de ações ordinárias , lançada por seu acionista controlador, o fundo Viso Advantage, veículo da gestora de private equity HIG. A operação faz parte do processo para conversão do registro da empresa de companhia aberta categoria “A” para categoria “B”, possibilitando sua saída do Novo Mercado, segmento com regras mais rígidas de governança corporativa.

A oferta será realizada dentro do prazo regulamentar e seguirá os termos do artigo 14 da Resolução CVM nº 85, de março de 2022. O edital será publicado nos sites da companhia, da CVM, da B3 e do BTG Pactual, instituição intermediária da operação.

A mudança de categoria significa que a Kora Saúde deixará de ter permissão para emitir novas ações ordinárias no mercado, mas ainda poderá captar recursos por meio da emissão de títulos de dívida. A empresa afirmou que manterá o mercado informado sobre os próximos passos do processo.