JPMorgan Asset se prepara para início de rali global de títulos

O rali dos títulos que seguiu o relatório de inflação dos EUA nesta semana foi o momento pelo qual o veterano de Wall Street Bob Michele estava esperando.

O diretor de investimentos de renda fixa do J.P. Morgan Asset Management tem se preparado para uma retomada da renda fixa desde o final do ano passado por meio da compra de títulos públicos de alta qualidade, crédito e dívida de mercados emergentes, à medida que os preços caíam para os menores níveis em vários anos. Michele há muito tempo aposta que a economia dos EUA vai entrar em recessão, já que o Federal Reserve foi longe demais ao subir as taxas de juros.

Então, quando viu a inflação na maior economia do mundo esfriar mais do que os economistas previam, se convenceu de que era o início de um rali prolongado. Michele, que está no mercado há mais de quatro décadas, diz que a curva de juros profundamente invertida dos EUA sinaliza problemas e que o Fed será obrigado a cortar as taxas até o final do ano.

“Cada vez mais, os indicadores estão em níveis onde só vemos recessão. Estamos comprando todos os backups em rendimentos”, disse Michele. “O considerável aperto do banco central começa a afetar com força a economia real.”

Sua posição de longa duração é agora a maior desde o início da pandemia.

A visão otimista de Michele foi repetidamente testada pelos mercados nos últimos meses, já que dados econômicos mais fortes dos EUA levaram investidores a apostar que o Federal Reserve continuaria a aumentar os juros até o fim do ano e mantê-los em nível elevado por mais tempo. Isso levou os rendimentos dos Treasuries aos patamares mais altos desde a crise financeira global, trazendo perdas para investidores como ele.

O JPMorgan Global Bond Opportunities Fund, administrado por Michele, mostra ganho de 2% neste ano, atrás de quase 70% de seus pares, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Mas seu histórico de longo prazo é encorajador, pois o fundo superou 95% dos rivais nos últimos três anos e 97% em cinco anos.

Em 2019, Michele embarcou no rali de títulos dos EUA, prevendo que os rendimentos estavam “a caminho de zero” quando a nota de 10 anos de referência era negociada a 2%. O gestor colheu os frutos quando o chamado “yield” caiu para 0,5% em um ano.

Em outubro de 2021, quando a maioria dos economistas consultados pela Bloomberg esperava que o Fed mantivesse as taxas perto de zero até o final de 2022, Michele disse que o banco central estava muito atrasado e precisaria iniciar uma campanha agressiva contra a inflação.

Agora, Michele diz que é difícil ser otimista sobre a economia. Um relatório recente do Fed mostrou que 37% das empresas americanas estão em dificuldades, mais do que durante a maioria dos ciclos de aperto monetário desde a década de 1970.

Outros dados importantes em seu radar incluem a renda doméstica bruta e a Pesquisa de Opinião de Agentes de Empréstimos Sênior do Fed – ambos os quais mostram um cenário pessimista.

“Com base em todo o estresse que estamos vendo no sistema, estamos bastante confiantes de que veremos esse forte aumento no desemprego”, disse Michele. “Vai parecer um pouso suave até que realmente chegue a recessão.”