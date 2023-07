JPMorgan tem visão ‘mais negativa’ para crédito corporativo

O JPMorgan Chase adotou uma visão “mais negativa” para o crédito corporativo e migrou a alocação para títulos públicos à medida que o mercado não precifica o risco de recessão e um ciclo de crédito começa a se desenvolver.

O banco transferiu dois pontos percentuais da alocação de crédito em títulos corporativos para títulos do governo em sua carteira modelo, de acordo com uma nota de segunda-feira. O JPMorgan ainda prevê uma recessão de caso-base a partir do fim do ano, mas a maioria dos participantes do mercado não está precificando um risco de recessão “benigna e complacente”, escreveram analistas como Marko Kolanovic.

Spreads de grau de investimento

Os spreads de grau de investimento dos EUA subiram nos últimos meses, atualmente em 124 pontos-base, em meio à menor preocupação com o setor bancário. O máximo atingido pelos spreads este ano foi de 163 pontos-base em março, quando a turbulência causada pelo Silicon Valley Bank e do Credit Suisse dominou as manchetes.

O JPMorgan continua “underweight” em renda variável no portfólio, já que “o risco-retorno continua fraco”, com uma provável recessão. A suavização das tendências de consumo, o aumento do posicionamento de investidores e a reclassificação das ações desempenham um papel importante na posição do banco, que ainda mantém uma alocação “overweight” em dinheiro.