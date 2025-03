JBS (JBSS3) tem EBITDA acima do consenso e propõe mais R$ 4,4 bi em dividendos

Num ano marcado por um forte ciclo do frango e recuperação da rentabilidade em todas as linhas de negócio, a JBS (JBSS3) encerrou o quarto trimestre com lucro de R$ 2,41 bilhões, contra um resultado praticamente no zero a zero no mesmo período do ano passado.

Com a segunda melhor geração de caixa da história em 2024, a empresa está propondo a distribuição de R$ 4,4 bilhões em dividendos, o equivalente a R$ 2 por ação.

De acordo com balanço que acaba de ser divulgado, nos últimos três meses do ano passado a receita líquida da JBS subiu 21%, para R$ 116,7 bilhões e o EBITDA dobrou, saindo de R$ 5 bilhões para R$ 10,79 bilhões.

O resultado operacional – o mais acompanhado pelo mercado – ficou bem acima do consenso das projeções, que apontava para R$ 9,87 bilhões. Com alguns ajustes não operacionais, a última linha do balanço, por sua vez, ficou abaixo das mediana das expectativas compiladas pela Bloomberg, de R$ 3,31 bilhões.

“Com foco em excelência operacional, corrigimos a rota dos negócios que estavam performance abaixo do potencial. Apesar do cenário desafiador nos Estados Unidos, a JBS Beef North America entregou resultados superiores aos de 2023”, disse o CEO Gilberto Tomazoni no release que acompanha os resultados.

No consolidado de 2024, a JBS teve receita de R$ 417 bilhões, um avanço de 15% sobre o ano anterior. O EBITDA foi de R$ 39 bilhões, mais que o dobro dos R$ 17 bilhões de 2023.

Já o lucro líquido ficou em R$ 9,62 bilhões, revertendo o prejuízo de R$ 1,06 bilhão um ano antes.

O CEO destacou ainda os resultados da Seara, operação de aves, suínos e alimentos processados no Brasil, que atingiu uma margem de 19,8% no quarto trimestre, uma evolução de 13 pontos percentuais em relação ao fim de 2023. O negócio foi beneficiado no ano por um bom ciclo do frango, mas Tomazoni sinalizou que vê espaço para mais.

“O negócio captura valor das melhorias operacionais e comerciais implementadas ao longo do ano, mas ainda há espaço para mais melhorias, sobretudo na gestão de preços, mix e categorias premium”, disse o executivo.

Dividendos da JBS

A JBS registrou em 2024 a sua segunda melhor geração de caixa da história, de R$ 13,2 bilhões. Com mais de R$ 35 bilhões em caixa e uma alavancagem confortável, no patamar de 1,89 vez o EBITDA, a companhia propôs a distribuição de R$ 4,4 bilhões em dividendos, o equivalente a R$ 2 por ação.

Os proventos, que precisam ser aprovada por assembleia, se somam à distribuição de um montante equivalente em outubro de 2024 e outros R$ 2,2 bilhões em janeiro deste ano.

Nos últimos doze meses, as ações da JBS tiveram uma forte valorização de 80%.

Além das melhoras operacionais, o avanço na listagem nos Estados Unidos, destravada há pouco mais de uma semana ajudou a dar impulso para os papéis, que sobem 25% desde a última segunda-feira, 17. As ações são negociadas na sua máxima histórica.